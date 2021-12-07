六十年代9.8萬買入　羅素街地舖現3.8億放售　博升值3877倍

曾是全球最貴商業街道的銅鑼灣羅素街（面向時代廣場一段），由於地舖價值高、且不少屬大業主持有，故近乎是「只租不賣」，甚少出現買賣成交。然而，隨疫情漸趨穩定、通關在即，近日該段有業主罕有放售一個已持有半世紀的地舖，叫價約3.8億元。

每呎叫價47.5萬 交吉交易

獲委託負責放售事宜的中原（工商舖）商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇指，放售物業為羅素街28號地舖，面積約800平方呎，意向價約3.8億元，現以交吉形式放售，以意向價計，呎價約47.5萬元。

目前舖位獲連鎖口罩店短期租用，月租約12.5萬元。資料顯示，物業於2014年零售高峰期，曾獲知名護膚品牌以每月逾140萬元租用。黃新宇指，業主已持貨多年，現割愛沽舖，以重整投資組合。

翻查資料，上址的原業主於1964年以9.8萬元購入舖位，曾作內部轉讓，但相關人士一直持貨至今達五十七年，若然舖位最終以意向價3.8億元成交，即半世紀物業大幅升值約3,877倍。

早於八十年代前，羅素街一帶是街市及電車廠，及至九十年代初電車廠被拆卸，並原址建成現在的時代廣場，成銅鑼灣區地標，附近的建築物亦陸續重建，令羅素街變身成為名店林立的一線消費地段。而2012年羅素街更成躍身為全球每月商用租金最昂貴的街道。惟近一年受疫情影響，街內吉舖、短租舖湧現。