政府二百億購工商舖　謝偉銓：出價須審慎　確保估值貼市公平

政府早前公布以200億元從私人市場購置126項物業，作158個社福設施用途。日前（29日）公布更多相關詳情，及公開邀請業主提交放售建議。市場普遍認為，政策對工商舖市起正面刺激作用，亦投資者笑言，當局的預算「亂咁嚟」或會高價接貨；另有議員則指，政府購買私人物業，宜委託多於一間測量師行，包括政府及非政府專業人士，為相關物業進行獨立評估，確保估值是貼市且公平，審慎出價，以釋除公眾疑慮。

據政府產業署資料，擬設置之福利設施分布在全港18區，涉55項物業，涉及總樓面共約234,530方呎，並有一名單列明18區的分布，所需要設施，涉及的內部樓面面積大小、基本要求，首批設施的放盤建議將於10月27日截止。然而，就如何篩選物業、及按何時的估值作評估等細節則未有公布。

在本港持有多項工商舖物業的資深投資者蔡志忠稱，政府落實入市措施，對工商舖市場來說有正面刺激作用，但估計不會引起炒賣風氣，因目前零售市況淡靜，通關無期，整體而言市場仍存在大量負面因素。

他又指，當中的買賣準則難以判斷，而近一年工商舖資產價格明顯回落，而業主及投資者放盤，普遍會提高叫價，甚或高於市價，（政府）或有機會「買貴左」。

近年積極買賣舖位的盛滙商鋪基金管理創辦人及行政總裁李根興表示，首批斥資近90億元入市，以該批樓面計算，相等於呎價約3.8萬元，此價位已可購買港島甲級商廈單位，笑言政府當局的預算「亂咁嚟」，猶如「送錢畀業主洗」。

李根興：政策僅令舖價跌勢放緩

他又指出，現時大部分的新住宅樓盤基座物業，即地下、連一樓至三樓舖位，普遍成交呎價僅約1萬元，較樓上住宅呎價還要低，反映政府的預算似乎不貼近市況。

他又認為，政策有刺激作用，但相信舖市不會止跌， 僅令跌勢放緩。他解釋，現在坊間仍有很多蝕讓放盤未獲承接，負面因素遠遠大過政府入市力量，很多業主等唔切，急需套現，預計10至11月只會出現更多蝕讓，料舖價年底前會再多跌約5至10%，核心區跌幅更高至約15%。

代理：料短期市場放盤量減少

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，是次政府斥巨資入市，相信對非核心區的工商舖物業最有利。他解釋，目前不少非核心區物業只出租予車房或廢紙回收工場，租金回報低，該類物業的業主大多於早年買入，惟位置偏遠、欠人流等因素，一直未獲承接，目前政府接貨對他們來說絕對最好的套現時機。

對於是次政府表明不會向獲業主授權的代理人支付代理費用，包括佣金、經紀費用或其他費用等。他預計短期內市場上經代理推出的物業，放盤量將會減少。

謝偉銓：須確保估值是貼市且公平

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則認為，就購買私人物業，政府需要審慎處理，宜委託多於一間測量師行，包括政府及非政府專業人士，為相關物業進行獨立評估，以確保估值是貼市且公平，釋除公眾疑慮。他又認為，按市價買賣是合理的，即使現時工商舖價格回落，也不會因此而缺乏業主放售，而政府購置物業作社福設施，也不一定需要揀選位處核心、交通方便的物業。