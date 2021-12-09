新盤戰報｜海茵莊園累售418伙　下周再賣樓　星凱‧堤岸設新示位

多個早前開賣的新盤，陸續公布新部署，本周二（7日）加推新價單200伙的九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園，預計下周再進行新一輪銷售。

九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，海茵莊園預計在下周公布新銷售安排，主要提供開放式及一房戶，本周六（11日）開始收票。此外，項目將推出全新示範單位，屬連裝修一房戶型。項目開售至今累售418伙，套現逾25億元。

利嘉閣地產董事徐志華表示，即日起經該行買入海茵莊園單位的首10名買家，可獲贈總值4萬元的郵輪假期住宿優惠。

將軍澳海茵莊園加推200伙 折實均價2.3萬 開放式戶售398萬起

星凱‧堤岸累售823伙 套現82億

此外，內房中洲置業火炭新盤星凱‧堤岸亦有新部署。公司營銷策劃總監楊聰永表示，星凱‧堤岸正計劃設置全新示範單位，料明年農曆新年對外開放，屆時將再作銷售。項目至今累售823伙，套現約82億元，平均每伙成交價約1,000萬元。

至於百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，集團明年將繼續推售沙田九肚富豪‧山峯的貨尾單位。集團現有3個項目正在收購中，包括長沙灣青山道291至293號及深水埗海壇街227至227C號，地盤面積5,260及4,643平方呎，另筲箕灣金華街9至19號，地盤面積5,580平方呎。他預料，3個項目最快可在2024年推出。