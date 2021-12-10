上環CAINE HILL最快聖誕前開賣　邀港姐陳凱琳拍攝介紹影片

昨日（9日）公布首張價單的恒地（0012）上環CAINE HILL，預計將於下周公布銷售安排，並有機會短期內加推，料最快聖誕前進行首輪推售。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，CAINE HILL昨日上載首張價單及開放展銷廳予地產代理參觀後，接到不少查詢，預計樓盤可吸引投資者、港島及九龍區的年輕人士等。位於國際金融中心一期的示範單位及展銷廳將於明天（11日）上午10時30分起對外開放，周日（12日）開始收票。

恒地上環CAINE HILL首批50伙 開放式戶折實售542萬起

該盤首批50伙，其中39伙為一房戶，11伙為開放式戶。價單定價由559.1萬至895.9萬元，價單呎價由27,394元至31,711元。計及150天即供最高3%折扣後，折實售價由約542.3萬至約869萬元，折實呎價26,572元至30,759元。整批單位折實平均呎價約28,780元。

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邀港姐陳凱琳拍攝樓盤介紹影片

為配合銷售部署，發展商邀請2014年香港小姐及國際中華小姐雙冠軍陳凱琳（Grace）前往「CAINE HILL」展銷廳拍攝介紹影片。

在片中Grace遊走在中環半山地段，包括SOHO區、大館及PMQ等、並會前往ifc mall及置地廣場購物，同時會參觀「CAINE HILL」示範單位及展銷廳，即場體驗住客會所「CAINE CLUB」生活。介紹影片預計於下周上載至社交媒體。

↓↓CAINE HILL示範單位直撃↓↓