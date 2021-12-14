亞洲樓王買家曝光　內房香江集團太子女斥12億購Mount Nicholson

由九倉（0004）及南豐合作發展的山頂超級豪宅Mount Nicholson，上月連環沽出兩伙，成交呎價達14萬元，再創亞洲新高紀錄，買家身份曝光。據了解，豪斥逾12億元購入此兩伙「樓王」的買家為香江集團董事長劉志強之女兒劉楸妍。

單計稅項涉近9600萬

上述Mount Nicholson C座16樓C室、D座16樓D室，實用面積分別為4,186及4,544平方呎，連車位，成交價分別為5.6億及6.4億元，呎價分別為13.4萬及14.08萬元，後者創下亞洲分層住宅呎價新高，為新「亞洲樓王」。

資料顯示，上述兩伙的登記買家均為劉楸妍，與香江集團董事同名，料為同一人。是次入市D室涉及約15%辣招稅，單計稅款已近9,600萬元。

劉氏家族累斥23億掃Mount Nicholson

參考香江集團劉氏家族成員，過去亦曾入市Mount Nicholson，包括2018年2月香江集團董事局主席劉志強及兒子劉根森，便分別以逾5.47億及逾5.9億元購入Mount Nicholson 11樓C及D室，去年二人再以2,700萬元購入屋苑3個車位。換言之，香江集團劉氏家族近三年來已先後斥約23.6億元掃入Mount Nicholson多個物業。

參考香江集團網頁顯示，集團創建於1990年，員工數目兩萬人，產業覆蓋商業、產城、金融、科創、文旅健康等，版圖遍及粵港澳、長三角、京津冀魯地區及內地核心城市，並入選中國民營企業500強。而劉志強之子劉根森，曾有傳對賭王千金何超蓮展開追求。他於2019年與另一內房巨企富力地產主席李思廉千金李嘉穎結婚。