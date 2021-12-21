驗樓｜SEA TO SKY獲83分　僅小瑕疵失分　康Sir：長實盤有大進步

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的日出康城SEA TO SKY，2020年開售，近月陸續收樓。記者偕資深驗樓師詹濟南的徒弟陳智康（康Sir），驗收屋苑一個2座高層單位，面積約704平方呎，三房間隔。經康Sir仔細驗收後，未有發現致命問題，但小瑕疵頗多，單位獲得83分，康Sir大讚是次單位的質素，較長實以往的樓盤高，漏水、倒灌及塞渠問題得到很大改善。同場，他又教路複合木的日常保養方法。

SEA TO SKY 為日出康城第8期，臨海而建，不少單位可望無遮擋海景。隨著區內商場已開業，日常生活配套尚算完善。經記者實測，由康城站步行前往屋苑，大約需要8分鐘，全程「有瓦遮頭」，即使打風落雨亦不成問題。

地台傾斜及空鼓成兩大扣分位

驗收單位過程中，扣分最多為鋪磚及盪地台兩個分項，各只得50%分數。康Sir指，部份露台地磚、浴室及廚房牆磚有空鼓、崩花和夾口手工粗糙情況。其中，露台貼近邊框的空心磚有可能致滲水及剝落，引發安全問題，故建議業主通知發展商更換。

此外，全屋的地台，包括大廳、走廊和房間地台均出現明顯向外傾斜的情況。「可能需要起過塊地板、重新鑿地台。」康Sir表示，除非訂造傢俬，否則地板傾斜可導致傢俱高低不平。康Sir續指，細幅度的傾斜尚可以用正方形木板拍平翹起的部份，但如果地台凹陷，便需要重新鑿，惟此屬大工程，需時亦長。

窗框膠邊多甩漏 易入風漏水

單位第二大失分位為窗戶，康Sir指，單位的窗框、窗膠及夾口有孔和少許崩花，部份膠邊有遺漏。他指，瑕疵會降低防水功能，容易出現漏水情況。 此外，康Sir更發現主人房、浴室和露台的門窗未能完全緊閉，出現漏風。「若果門窗會漏風，即係都會漏水。」

康Sir建議業主找裝修師傅修理，避免打風落雨時漏水入屋。此外，部份窗鉸和玻璃有污漬和雜質，需要作修補及清潔。另牆身方面，單位的睡房和雜物房牆身均出現鬆批盪，建議拆除及重做。廚房的櫃門和櫃層板不平，可考慮重裝或修理。

綜合15個驗樓分項，鋪磚和盪地台成兩大主要扣分位，其次失分較多為窗戶，其他得分表現亦令人滿意。「長實嘅磁磚技術比地板好。」康Sir指，長實近幾次樓盤一改以往採用的地磚，改用地板設計，惟是次地台現傾斜， 成爲重大扣分位。

整體單位沒有致命問題，亦沒有以往常見的漏水情況。康Sir認爲，相較以前的樓盤，長實有很大進步，不論是漏水、倒灌及塞渠的問題有很大改善。

康Sir教路木地板保養方式

同場，康Sir又教路地板保養方式，他指，單位地板如採用環保複合木，要盡量避免長時間碰水。因為木地板較易吸水，故宜常保持清爽，避免地板鼓起或變黑。他強調，要避免使用地拖清潔，建議業主用有少許酒精的濕紙巾作地板清潔，並使用除塵紙拖板作日常保養。

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