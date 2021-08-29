驗樓｜屯門御海灣一房獲93高分　明哥：如想擴大客廳要留意呢點

新地（0016）旗下屯門御海灣 II 近日陸續收樓。記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個面積約343平方呎的一房單位，發現鋪磚與電器類成主要扣分位，然而，需要修繕的皆屬輕微問題，故獲評分93分。由於是次單位業主想打通儲物房，以擴大客廳空間，明哥提醒有一點必須要留意。

位於屯門海皇路的御海灣 II，鄰近輕鐵屯門泳池站。經記者實測後發現，由輕鐵站前往御海灣 II 步行只需要1分鐘，而乘車約15分鐘可達西鐵屯門站，交通及至日常生活配套尚算齊備。此外，項目大部分單位除可望屯門河景，亦可遠眺青山灣一帶海景。



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鋪磚與電器類成主要扣分位

單位的鋪磚手工一般，明哥發現單位露台門底及旁邊窗底鋪磚，總共有約7個位置欠掃口填縫，「你見到是做漏咗。」明哥建議業主，應要求發展商為此進行執修，因雨水有機會從窗邊罅位滲入，易造成磚底入水。不單會造成空心磚，最壞情況會影響窗邊防水，從而增加漏水風險。另外，明哥發現，廚房電磁爐其中一爐頭未能啟動及調較火力，亦成為主要扣分位。

單位經明哥仔細驗收後，除鋪磚及電器成最大扣分位外，需要修繕的地方都屬輕微問題，包括大廳玻璃窗欄有鬆、露台圍欄玻璃有水泥污跡等。

浴室方面，未有發現漏水，但其洗手盤前枱面石材欠防水膠邊、地台排水口渠隔有少量沙石、企缸排水口飾面蓋得太緊、難以打開。而最為影響觀感的，明哥認為是浴室座廁水變黃，估計是未有清潔水箱。另外，客房木地板有罅隙、須修補，廚櫃、枱面及電插座位亦發現有污跡。單位最後獲評分為93分，評級為A級類別。

就上述驗樓事宜，發展商回覆查詢指，上述單位執修之處已即時跟進，並完成相關工作，正聯絡業主驗收。

送Wifi Router及無綫充電台

同時，單位內有暖心設計。記者發現，發展商在交樓時，已為業主在近門口位置的櫃內設置Wifi Router （路由器），業主只需要聯絡電訊供應商就可直接使用；另外，廚房位置則設有無綫充電台，方便業主煮飯時使用。

明哥仔細驗收後，沒有發現浴室有漏水問題。（鄭子峰攝）

空間大改造前 應先檢查圖則

另邊廂，是次驗樓的單位屬一房連儲物房間隔，業主想打通儲物房，以擴大客廳空間，明哥建議，先要了解大廳與儲物室之間的牆壁是否屬承力結構牆。「基本上香港有兩隻結構唔拆得，第一種係包括主力牆、橫樑、柱等承力結構；第二種係單位嘅耐火結構。」

明哥指，由於改動承力結構，有機會影響整幢樓宇安全，故若然業主有需要改動相關結構，必須要事先向屋宇處申請，並獲得相關批准方可動工，否則有機會違反大廈公契及建築物條例。業主在改動單位結構前，亦宜先檢查單位圖則，並向相關人士了解。

明哥又發現，儲物室牆壁是連接假天花，所以即使牆壁並非主力牆，業主亦不能夠把牆壁完全拆除。「因為呢個係開放式廚房，啲喉管全部都係到過（假天花內）。」如果強行拆除牆壁，喉管外露，將影響外觀。

↓單位其他扣分位↓

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