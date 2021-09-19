驗樓｜紅磡啟岸兩房獲90分　窗台石材現裂紋　鍾Sir：貴嘢先有

由恒地（0012）發展的馬頭圍單幢住宅項目啟岸，近日陸續收樓。記者偕驗樓師鍾智剛（鍾Sir）前往驗收一個高層C1單位，實用面積391平方呎，兩房配開放式廚房間隔。經鍾Sir仔細驗收後，發現單位地板瑕疵最多，單項被扣掉5分，其次失分較多項目為窗戶及來去水，分別被扣掉2分，加上在油漆、家電及整潔之輕微扣分，單位終獲得90分，屬A級極佳水平。

啟岸位於馬頭圍道63號，屬單幢式住宅，全盤提供551伙，涵蓋開放式至兩房單位。每層設有23至24伙，共用4部升降機。會所設施位於大廈最頂兩層。基座則設有商舖。從項目步行至港鐵土瓜灣或何文田站，各需10餘分鐘。



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淋浴間滲水屬設計問題 不太嚴重

驗樓過程發現，單位浴室的淋浴間有滲水情況，鍾Sir指，滲水情況與工人手工無關，主要由兩個原因引致，他解釋，浴室的地台磚延伸至淋浴間內，變相淋浴間部分位置與洗手間呈同一水平，又沒有門擋助擋水，當水濺到地台磚時便會流到淋浴間外。

他續指，「以往見到嘅淋浴間長身啲，水未去到浴屏門已經流左出去（去水位），但呢個淋浴間比較短，即使水只係射到固定浴屏，因緩衝空間短，啲水未流到地面，就已經滲咗出淋浴間。」鍾Sir指，滲水屬於設計問題，無法修繕處理，事實上滲水不太嚴重，對日常使用沒有太大影響，惟不能達致完全乾濕分離。由於此滲水問題非手工造成瑕疵，故不作扣分。

石材現「裂紋」非瑕疵 鍾Sir：貴嘢先有

睡房方面，細房的窗台面料採用石材，石面上有明顯「裂紋」，鍾Sir直指「貴野就係咁」。他解釋，雲石紋的出現很多時是雲石形成時水流過的痕跡，「當有好大件嘅石開採出嚟做石材，劏開件件都有嗰條紋，嗰啲係天然嘢嚟，唔係瑕疵。」

他續指：「係貴嘅先會有啲咁嘅嘢，如果比塊瓦仔你，平靚正、件件好平、淨色、冇花紋，嗰啲工廠出嚟嘅；貴野就係咁，貴就貴在有紋啊嘛。」

露台牆身有空鼓 需要更換

單位手工質素問題不多，較為嚴重之瑕疵為露台牆身有空鼓，需要全部更換，否則有機會愈來愈鬆，甚至脫落。特別是牆身位置，磚塊如從高處掉落，有機會釀成意外。不過，露台屬於戶外，故相關空鼓不扣分。經鍾Sir驗查後，單位內未有空鼓問題。

室內的瑕疵均屬少問題，僅是開放廚房對開一塊木地板有鬆脫，需要加固。鍾Sir表示，「使用上冇咩問題，係煩氣啲，行過會有啲聲，加番粒釘就搞掂。」另外，主人房附設的衣櫃燈冚亦呈鬆脫，需要加固重裝。

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啟岸位於舊樓林立的馬頭圍道63號，驗收單位位處高層，景觀雖為舊樓城市景，但不受周遭建築物摭擋，可遠眺啟德跑道區及少部分海景。惟值得留意，土瓜灣一帶不少舊樓已被強拍重建，周遭若干年後，將被地盤包圍，未來開揚景觀或有機會受阻擋。

【同場加映：啟岸頂層會所】