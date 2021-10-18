驗樓｜逸瓏灣8獲98分超同期凱滙　明哥：執修一個鐘可直接入住

信置（0083）旗下逸瓏灣8，近月陸續收樓。記者偕資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個面積約691平方呎的三房單位，明哥大讚單位整體質素高、「好乾淨，企理」，需要修繕地方不多，更直言可以直接入住，給予98分，較同系的觀塘凱滙更高分。

逸瓏灣8位於大埔白石角、鄰近科學園，暫時只能依靠巴士或小巴出入。業主可選擇在大學站上車，乘搭循環線272A巴士往來大學站及白石角；或於沙田站乘搭27A小巴。不過，隨著《施政報告》建議研究加建東鐵線白石角車站，如實行該區交通將可大大改善。此外，從逸瓏灣8步行約10分鐘，即可達海濱長廊，周邊環境算舒適。



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獲98高分 明哥：得分超同期凱滙

「真係無咩彈，質素已經好過附近嗰啲新樓。」明哥指，因為今次單位所發現的問題不多，若與同區樓盤如朗濤、雲滙等比較，逸瓏灣8的質素較高，得分算是同區新盤最高，亦較同系同期觀塘凱滙還要好。細看驗樓7大項、19類工種入面，逸瓏灣8有15類工種獲得滿分，單位總評分98分，屬於A+級。

雖然單位要執修的地方不多，但明哥指，仍有一處位置要盡快處理，就是單位工作平台的圍欄外欄桿底部，有3處罅縫位置未封好防水膠邊。若不盡快處理，雨季時，雨水有機會滲落框底，當框底積聚一定份量的水份，雨水有機會經露台滲滴至樓下單位。

漏水問題隨時影響租值

一向注重單位漏水問題的明哥指，「你住間屋唔係住幾個月、或者幾年，而係住幾十年，所以防水係好重要。」他指，以其過往驗樓經驗，業主有八成以上的損失，均是來自不同類型的漏水。而萬一單位受漏水困擾，或會影響租客續租意欲，或甚影響租值，或要作額外賠償。

明哥分享道，他曾接觸一名業主，其單位突然出現漏水需要維修，其租客被迫要暫時遷出單位，搬往酒店暫住，最後租客向業主追討住酒店費用。所以，明哥指，除非租客蓄意破壞，或其他人為破壞，否則，用作長線收租的物業，其老化問題或維修保養問題仍是需要業主負責。

明哥又提醒業主，結構性的漏水問題往往令業主最頭痛。他舉例，由於外牆是屬於公用部分，萬一將來業主發現大廈外牆漏水，業主無法自行處理，屆時需盡快通知管理處，並尋求業主立案法團作外牆維修。

說回上述逸瓏灣8單位，除圍欄外欄桿底未有封好防水膠邊，明哥又發現，客房牆身油漆有「淚眼」的情況，致牆身不平滑及有輕微污跡；而工作平台門內地台的石材，亦有輕微刮花；玻璃幕牆方面，主房的內框輕微刮花，大廳的外框有刮損。不過明哥指，以上需要執修之處非大問題，「基本上如果佢（工人）快手，一個鐘內會搞掂。」

明哥教路自行檢查木地板

近年，普遍發展商都會為新盤安裝「仿實木」的複合地板。明哥指，這一種的仿木地板是非常容易受溫度及濕度影響。如果業主在自行檢查地板時，聽到地板發出「吱吱」聲響，實屬正常情況。

不過，業主如想自行檢查木地板，明哥建議，業主自行用自身重量沿木地板的位置行走。若然是安裝失誤，邊沿的位置是最易出現鬆或爆裂情況。若然聽到非常明顯的雜聲，即證明木地板或出現損壞。

明哥解釋，因為現時的天氣比較濕熱，建議業主可以嘗試打開冷氣約一小時，待單位內的溫度及濕度回復穩定時，木地板會因為溫度及濕度回復穩定而收縮。屆時業主再測試，基本上不會再出現聲響。