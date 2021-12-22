旺角雋薈首批70伙　折實均價2.4萬　152呎開放式售338.8萬起

益兆集團控股及俊和發展旗下旺角單幢新盤SOYO雋薈，一律提供開放式戶型，今日（22日）公布首張價單，涉及70伙，整批折實平均呎價24,179元，入場單位折實售338.8萬元起。全數單位折實售價在600萬元以內。然而，若與今年4月推出的同區新盤ONE SOHO計，雋薈七個月賣樓12%。

全數單位折實售600萬內 即日收票

俊和物業發展控股總經理陳健強表示，以價單售價計算，首批70伙總值約3億元，是次定價参考同區一手價、地埋位置及樓盤景觀等因素。項目即日開放示範單位供預約參觀，同步收票，視乎入票情況決定開售時間。

資料顯示，首批70伙的實用面積152至228平方呎，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價由338.8萬至595.7萬元，折實呎價21,881至26,956元。

較今年4月同區單幢新盤 賣7%至12%

項目的入場單位為5樓D室，實用面積152平方呎，折實售價338.8萬元，折實呎價22,289元；呎價最平為5樓F室，實用面積193平方呎，折實售價422.3萬元，呎價21,881元。

據中原數字，參考同區或鄰區如旺角、太子及何文田的半新盤，近期二手成交呎價一律逾兩萬元，如SKYPARK的二手呎價約20,280元、加多利軒約23,496元、逸新約22,527元、麥花臣匯約21,226元。上述雋薈的折實平均呎價24,179元，較二手高約2%至20%。

至於一手方面，今年4月份推出的旺角千望，首批30伙， 折實均價22,544元；同在今年4月推出的信置（0083）旺角ONE SOHO，首批68伙 折實均價21,538元，雋薈較之高7%至12%。

【雋薈連裝修示範單位】

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雋薈位於豉油街63號，位處單邊，前方為仕德福酒店及聖公會諸聖堂，全盤提供120伙，全數為開放式單位，實用面積152至228平方呎，其中6伙為天台特色戶，另6伙為平台特色戶。關鍵日期為2024年3月底。

是次項目發展商之一的俊和，於2016年曾推出屯門項目菁雋，最細單位僅128平方呎，當年其高層以「紫禁城再大，皇帝都係瞓一張床」作為推銷，項目及後被揶揄為「龍床盤」。

【雋薈交樓標準示範單位】

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