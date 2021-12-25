半世紀元朗大球場重建工程招標　料2025年完工　座位數目增至6000

於1968年啟用、至今擁有53年歷史的元朗大球場，早於2013年公布重建計劃，不過遲遲未有落實。建築署最新公布，重建元朗大球場的合約工程已落實招標，將於2022年2月11日中午截標，完成重建後將提供一個逾23.68萬平方呎的球場，可容納6,000個座位。目前球場座位數目為4,932個。

據建築署資料，元朗大球場重建地盤佔地322,926平方呎，合約工程預計於2022年6月開始，並預計於2025年7月完工，落成後建築面積約236,812平方呎。

完成重建工程後，項目提供㇐個11人天然草地足球場，並重置㇐條8線400米⾧的人造跑道和和田徑場設施，以符合世界田徑總會的標準和規定；重置設有上蓋的西面及東面看台和附屬設施，以容納共約6,000個座位。

球場將符合亞冠盃球賽標準

此外，該球場將符合亞洲足球協會（下稱「亞洲足協」）體育場規章訂立舉辦亞洲聯賽冠軍盃和亞洲足協盃球賽標準的附屬設施；重置現有私家車泊車位和電單車泊車位和提供額外公眾泊車位，以提供可容納約104個公眾泊車位的公眾停車場；以及元朗大球場與元朗游泳池之間的公共通道美化工程。

投標並非價高者得

建築署又指出，政府不一定採納任何一份投標書，即使該份投標書索價最低，或根據計分評審法或公式評審法獲得最高總評分。同時又指出有權與任何投標者商議批出合約的條款。