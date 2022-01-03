驗樓｜嘉峯匯獲90分高分　惟浴室企缸不設門　難達至乾濕分離

嘉華國際（0173）旗下的啟德嘉峯匯，近月開始收樓，記者偕資深驗樓師賴達明（明哥）驗收一個2B座中高層C單位，實用面積約460平方呎，兩房連開放式廚房間隔。經明哥仔細驗收後，發現單位需要修繕的均屬輕微問題，主要扣分位為窗、大門及牆身，整體獲90分，屬A級極佳水平。

嘉峯匯位於啟德沐泰街9號，經記者實測，由港鐵啟德站步行往屋苑，大約需時5分鐘，附近較少商舖和食肆，交通及日常生活配套仍有待改善，且周邊仍有不少地盤。

大門未能自動緊閉 玻璃現崩點

是次驗收單位，主要有兩大扣分，分別在大門及窗扇玻璃。單位大門採用消防門設計，但明哥發現大門未能自動緊閉。「消防門要完全閉合先至可以耐火。」明哥建議業主調校門頂的氣鼓。此外，明哥表示浴室門框的收口膠邊有罅隙，露台門底框飾面亦有刮損，可考慮更換。

全屋的玻璃均採用IGU（雙層中空玻璃）設計，具隔音、隔熱及節能效果，不過，大廳和客房玻璃發現三處崩點，分別位於窗扇、梗窗及幕牆玻璃上。其中客房較為嚴重，出現大約3毫米崩裂。「玻璃做過熱處理強化，如果有崩裂，會有爆破嘅風險。」故明哥建議更換，但認為整體崩花問題不算嚴重。

此外，明哥亦發現浴室地櫃 底的內燈電線尚未妥善包封安裝。他建議業主用防水膠紙把它封住，以免入水導致跳掣 。

門後牆身現空鼓 易剝落

驗收過程中，明哥發現大門後的牆身有兩處輕微空鼓和一條裂紋。明哥指，據歐盟標準，單位空鼓有開裂超過20厘米，則為之超標。「由於空鼓接近門口通道，輕則爆開或掉灰，重則門嘅震盪會令空鼓愈嚟愈鬆，甚至整塊剝落，影響外觀。」雖然空鼓問題屬輕微，但已有開裂，建議處理。

全屋未有發現空心磚。然而，明哥發現主客房門關合後，鎖舌未能自動入鎖孔。他指，發展商使用膠條改善虛位，貼合門罅，但膠條或會導致閉門不順，故他認為透明膠粒較膠條好。

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設計上，單位屬開放式廚房設計，沒有明火煮食，但仍要按規例設置消防花灑及煙霧感應器，不能改動，且需要年檢。明哥「溫提」，感應器有誤鳴風險，建議打邊爐時也要盡量保持空氣流通或開抽油煙機。

浴室方面，屬黑廁，企缸不設門，難做到乾濕分離，建議業主自行安裝獨立浴屏或浴簾，以減低水氣；至於睡房方面，兩房均設有維修窗，旁邊有冷氣機散熱器，明哥表示，維修窗可以方便維修，且減低搭棚費用，不過影響外觀同時，夏天開窗或會有熱氣傳入。

整體而言，明哥認為單位的瑕疵少，大讚嘉華樓盤質素有明顯進步，愈來愈好，而設計上則尚有進步空間。

注意：石膏板牆設計 需特製螺絲

另外，由於單位大廳的牆身是採用石膏板牆設計，如要安裝吊櫃，發展商工程部人員建議業主使用特製塑料螺絲，發展商會免費提供螺絲及租借工具，並表示如使用一般螺絲，有機會損壞牆身，影響效果。

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