私樓限呎︱測量師：措施未有覆蓋舊樓重建項目　納米單位難絕跡

發展局局長黃偉綸今（30日）公布，將在賣地條款內加入單位面積下限，並以下一季推出的屯門大欖官地作為首個「試點」，有測量師認為，措施屬好事，但若然不同時放寬地積比，只會變相減少住宅單位供應數目。亦有業界認為，措施只用在官地及港鐵項目上，未有覆蓋私人舊樓重建地盤，納米單位不會絕跡。

萊坊：如不同時放寬地積比 變相減少供應

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，從改善居住環境方面看，在賣地條款設立單位面積下限是好事，但要考慮香港有沒有實際條件執行，例如設立單位面積下限但不同時放寬地積比，等同減少未來住宅單位供應數目。此外，部分地皮面積較細，設計難度高，不適宜設單位面積下限。

他又認為，設立單位面積下限等同於提升買家上車門檻，削弱市場部分購買力，同時對發展商入標投地的出價有一定影響，但料對整體樓價表現沒有太大影響。

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張翹楚：下限設於320呎以上才算合理

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，若單位面積下限設於300平方呎以下，是沒有意義，若然二人家庭住在面積下限（280平方呎）單位內，其實人均居住空間仍不足夠，他認為，單位面積下限應設於320平方呎以上，才算是合理。他又認為，政府應該同時放寬部分區域的地積比率，讓發展商有空間興建面積較大的單位。

張翹楚又補充，措施預計仍「管唔到」私人舊樓重建項目，因該些項目地契屬「舊契」，政府不能加入新條款，市場上的舊契項目亦不需要取得地政總署的「預售樓花同意書」，故難以單位面積上加入面積限制或伙數限制。

觀乎近年市面上不少單位面積不足200平方呎的納米單位，是來自私人舊樓重建地盤，如盧華家族的AVA系列、旺角千望等，是次推出的「限呎」措施，只應用在官地及港鐵項目上，未有覆蓋到舊樓重建地盤，而舊樓地盤一般受地塊面積所限，料發展商仍會間出納米單位，納米單位難絕跡。