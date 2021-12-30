發展局：下季私樓供應5680伙　屯門大欖官地設面積下限280呎

發展局局長黃偉綸今（30日）公布下一季度（2022年1月至3月）的賣地計劃安排，同時公布於賣地條款首度加入單位面積下限。黃偉綸指，下一季度推出一幅官地，為屯門青山公路—大欖段住宅用地，提供2,020伙，將落實加入單位面積下限措施，最低面積為26平方米，即大約280平方呎。

下季私樓供應5680伙 全年2萬伙

一鐵一局方面，港鐵（0066）將推出將軍澳百勝角通風樓，提供550伙，亦會採用單位面積下限措施；至於市建局則有土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街「四合一」重建項目，提供890伙，則不會採用「限呎」措施，黃偉綸解釋，市建局本身已有較高要求，單位實用面積至少300平方呎，故無需要再加入此條款。

另外，新一季度將有5個私人發展及重建補地價項目，提供2,220伙。換言之，新一季度私樓供應共有5,680伙。連同首三季（2021年4月至12月）提供的14,400伙，本財年私樓供應將達20,080伙，高於全年目標1.29萬伙55%，為近年新高。他又指，未來3至4年一手供應量為9.4萬伙。

另外，下一季度會重推東涌57區商業地皮，提供12萬平方米樓面，此地皮曾經流標，故黃偉綸指，是次招標條款將重新調整，包括容許可做數據中心。

黃偉綸：設面積下限 不會增流標風險

對於加入單位面積下限，會否影響發展商入標意欲，黃偉綸認為影響不會太大，因過去五年的私樓，實用面積少於280平方呎的單位只佔13%，又認為措施對發展商而言更加清晰，屬公平遊戲規則，不認為措施對地價等有影響，亦不會增加流標風險。

至於措施會否影響買家入市機會，黃偉綸指，考慮到目前市區住宅呎價3萬元以下的選擇仍相當多，採用新措施後，以單位實用面積280平方呎計，樓價仍低於800萬元，預料首置買家仍可以承做八成至九成按揭，故未來市民上車選擇不會減少。

市民上車選擇不會減少

就為何選擇屯門用地作為首幅設單位面積下限的項目，他指，該地皮提供逾2,000伙，規模大，以往或會興建相當多的細單位，若要在後期作調整會較困難。

黃偉綸又指，相比2011年政府實施「限呎地」，規定不可以超過60平方米，當時是希望增加單位供應量，有別於現時希望市民「住大啲」，故認為280平方呎屬合理水平，「唔希望定得太死。」