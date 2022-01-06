2021年強拍申請按年減54%　私人收購舊樓重建愈見困難

仲量聯行今日（6日）公佈《香港住宅銷售市場綜述》指，土地審裁處於2021年僅接獲16宗強制拍賣舊樓申請，較2020年接獲的35宗，按年減少54％，亦較2018年至2020年三年間平均每年37宗申請顯著減少。

該行認為，雖然法院暫停服務是強拍申請宗數大幅下跌的原因之一，但同時反映私人發展商收購舊樓變得更困難。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，政府於施政報告透露，樓齡達五十年或以上的私人樓宇，在過去十年由3,900幢激增至8,600 幢，意味本港急需以更高效率處理舊樓問題。

隨政府先後推出多幅啟德地皮招標後，市區地皮愈來愈少，收購舊樓重建已成為發展商近年在市區補充土地儲備的主要渠道之一。惟去年強拍舊樓申請宗數減少，反映政府需要理順舊樓的重建程序。

仲量聯行指，亞洲不少城市的市區重建政策，值得本港參考。（黃寶瑩攝）

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝指，儘管政府於2010年已把申請強拍門檻由擁有地段90%不可分割業權份數調低至80%，但市區重建步伐仍然緩慢。他又指，亞洲區內不少城市的相關政策亦值得香港參考及仿傚。

首先是給予地積比率（容積)）獎勵，如在台北，當地政府針對更新土地給予容積獎勵，進行更新發展的建築地盤可最多申請以法定容積的1.5 倍為新容積，或以原建築容積加上法定容積0.3 倍的額外容積為新容積。

其次，是放寬業權 / 業權人同意比例門檻，如東京申請重建的門檻為取得三分之二（66.7%）業權人同意。第三為降低樓齡門檻，如新加坡樓宇樓齡逾十年、並取得80%業權人同意便符合資格申請集體出售業權；在台北，舊樓重建樓齡門檻通常為三十年。

仲量聯行認為，政府如能針對重建項目，提供更多優惠或刺激措施，應可促進市區重建的進度及推動舊區更新。