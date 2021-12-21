強拍收購｜上環皇后大道西舊樓估值2.76億　英皇國際申強拍

發展商積極於港島區展開收購行動。英皇國際（0163）就上環皇后大道西70至76號舊樓，向土地審裁處申請強制拍賣，項目估值逾2.76億元。該項目預計將與7月份統一業權、位於毗連的高陞大樓一併重建發展。

最新申請強拍的皇后大道西70至76號舊樓，地盤面積約3,361平方呎，若以地積比率9倍重建，落成後樓面約3萬平方呎，項目現時估值約2.7613億元。目前英皇國際已持有該項目逾8成業權，餘下7個單位有待收購。

料與高陞大樓地盤合併重建

事實上，英皇國際在7月份已透過強拍，成功以底價2.59億元收購皇后大道西78至80號及荷李活道265至267號高陞大樓。高陞大樓地盤面積2,144平方呎。合計上述兩個地盤，地盤面積合共約5,505平方呎，預計可建樓面接近5萬平方呎。