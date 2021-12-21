城規申請｜灣仔呂祺教育服務中心地皮　申建單幢商住樓涉191伙

過去約150年一直用作教育用途、前身是「呂祺官立小學」或「灣仔書院」的灣仔皇后大道東269號地皮，未來預計將會改劃重建為商住單幢項目，預計提供191伙。

地政總署就上述皇后大道東269號地盤，向城規會申請重建為一幢樓高31層的商住樓，上述地盤現為呂祺教育服務中心，地盤面積約13,208平方呎，擬放寬地積比率兩成至7.8倍發展住宅部分，涉及樓面103,024平方呎，提供191伙；項目建築物高度限制同時由主水平基準上100米，提高至110米，增幅約10%。

至於商業部分則以地積比率1倍發展，主要位於地下至3樓，包括零售樓面及會所，涉及樓面13,208平方呎。

提高地積比、高度限制額外增加32伙

申請人地政總署指出，政府致力地盡其用和增加房屋供應量，以應付市民迫切的住屋需求。又指出在上述擬議的方案下，以平均單位面積538平方呎計算，有關用地提供額外32個住宅單位。翻查資料，上述地皮在多年前曾納入賣地計劃之內，不過因司法覆核而被剔出，而近年該地皮再次納入賣地表。

消失的呂祺官立小學「遺址」或成住宅 舊生冀留位置紀念歷史

據了解，灣仔皇后大道東269號地皮早於1872年作教育用途，當時為灣仔最早的官立學校「灣仔書院」，隨後在1962年改建成灣仔官立小學，至1963年更名為呂祺官立小學，而在1983年後用作呂祺教育服務中心。