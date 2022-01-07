津巴布韋前總統3年前蝕讓　大埔龍城堡大宅再易手　升值55%｜直擊

大埔豪宅龍城堡錄得大額洋房成交，成交額達5,250萬元，較原業主3年前買入價帳面大幅升值55%。值得留意，該幢洋房曾由前津巴布韋總統穆加貝持有10年，不過穆加貝在2018年以蝕讓價3,800萬元沽出。

世紀21灝天地產董事徐錦鴻指，上述成交為龍成堡單號屋，實用面積2,761平方呎，設花園3,014平方呎，原叫價5,500萬元，放盤僅一日，即以5,250萬元易手，為近年大埔區豪宅物業升幅最高的個案。徐錦鴻認為，是次物業能以高價成交，主要受惠於北部都會區發展，放售一日就成功易手。

2019年買入價3400萬

原業主於2019年斥資3,400萬元購入單位，持貨約三年，在額外印花稅（SSD）禁售期屆滿後易手，帳面獲利1,850萬元，錄得55%升幅。據了解，該豪宅過去三年由業主自用，但隨著子女長大，各自離開發展，業主決定以樓換樓。

【成交單位直擊】

大宅曾由前津巴布韋總統穆加貝持有

此外，上述單位曾由津巴布韋前總統穆加貝（Robert Mugabe）或相關人士持有，並由穆加貝女兒Bona來港升學時居住，亦有傳大宅其實是津巴布韋駐港總領事的住所。

穆加貝在2008年3月透過公司名義以4,000萬元購入上述洋房，而在2018年8月以3,800萬元沽出，不過在同年11月卻取消交易，隨後又在2019年1月再度賣予同一人士，成交價降至3,400萬元。