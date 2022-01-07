公司客3.9億購南區豪宅　啃辣稅近1.2億　夠買20伙上環納米戶

有豪客寧啃逾億元的稅項，以公司名義購入超級豪宅！南區深水灣徑8號一伙分層大宅，上月以約3.93億元沽出，新買家為一家海外註冊公司，故需支付達樓價30%的辣招稅，涉及近1.18億元，相關稅項金額等同上環堅道新盤CAINE HILL 20個開放式戶的總樓價。

上述易手的深水灣徑8單位，位於1座16樓B室，實用面積3,641平方呎，售價約3.93億元，新買家為BRIGHT STARS EXPLORE XVIII LIMITED，為一家海外註冊公司。是次買賣未有提供車位，成交呎價高達108,000元，打破9月份創下的106,787元屋苑呎價紀錄。

樓價三成辣招稅 涉資近1.18億

由於新買家為海外註冊公司，因而需要支付樓價30%辣招稅款，涉及近1.18億元。參考恒地（0012）位於上環堅道73號的新盤CAINE HILL，上月首批開價最平的開放式戶，折實售價542.3萬元，即相關巨額辣招稅項，相等於21個CAINE HILL開放式單位。

深水灣徑8號由南豐及豐資源合作發展，暫時共售出19個單位，共套現約53.8億元。

深水灣徑8號暫時共售出19個單位，一共套現約53.8億元。

公司客2.3億購何文田特色戶 啃7000萬辣稅 夠買10伙元朗新盤

事實上，近月市場不乏公司豪客入市超級豪宅，其中信置（0083）與中電（0002）合作發展的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，上月初錄得一宗矚目大額成交，有天台特色戶以逾2.3億元沽出，成交呎價高達7萬元。該單位的新買家同樣以公司名義入市，涉及30%、即近7,000萬元的辣招稅。