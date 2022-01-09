馬鞍山雲海一房業主沽貨　4年慘蝕26萬離場

半新盤連環錄「損手」成交，於2018年初開售的馬鞍山雲海，新近錄得一宗蝕讓二手成交。中原地產副分區營業經理陳鴻霆指，該雲海榕海臺2座低層B室，實用面積388平方呎，一房間隔，原開價約750萬元，議價後以730萬元易手，呎價18,814元。

陳鴻霆指，原業主於2018年以755.7萬元一手購入單位，持貨四年，是次沽貨帳面蝕約25.7萬元，貶值約3%。陳鴻霆又指，受疫情影響，近日區內交投步伐略為放慢。

OASIS KAI TAK 四年升值0.5%

此外，啟德OASIS KAI TAK一伙河景兩房戶，持貨四年多，帳面僅賺7萬元，扣除佣金等雜費，扣需要蝕讓離場。

利嘉閣地產高級經理黃民傑表示，5座高層B室，實用面積約534平方呎，屬兩房間隔，望啟德河景，以1,310萬元沽出，呎價約24,532元，略低市價。據悉，原業主於2017年9月以約1,302.8萬元一手購入上述單位，持貨四年多，現帳面獲利7.2萬元，期內升值0.5%。而扣除佣金等雜費後，料實蝕逾30萬元。

黃民傑補充，上述為屋苑今年首宗二手成交，屋苑現有約37個單位放售，叫價由680萬元起。OASIS KAI TAK 於2017年開售，2018年底入伙。