粉嶺安居街工業地本周五截標　估值最高3.68億

可用作數據中心的粉嶺安居街工業地皮，將於本周五（14日）截標，市場估值最高約3.7億元。有測量師認為，上述地塊四正、易於剪裁，近年市場甚少同類地皮，故預計最終可收到10份標書。

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，上述工業地地盤四正，鄰近文錦渡，除可作數據中心外，也可作現代工業或倉庫，符合運輸業「東進東出」的佈局。而類似條件的工業地皮，近年不多，相信會以接近市場上限的價錢批出。他預計，上述工業地皮每呎樓面地價約3,800至4,200元，估值約3.3億至3.68億元，他又預料地皮以用家及中小型發展商入標為主，預計最終接獲8至10份標書。

樓面地價料3800至4200元

翻查資料，近年深圳當局實施「東進東出」措施，即東部跨境貨物經蓮塘/香園圍口岸出入口，同時也會實施「西進西出」，即西部跨境貨物經深圳灣口岸出入口。

中原地產測量師張競達則表示，上述用地鄰近政府致力發展的北部都會區，具發展潛力，預計地皮每呎樓面地價約4,000元。

估值下限3.1億 每呎3500元

上述即將截標的粉嶺安居街粉嶺上水市地段第245號用地，佔地17,560平方呎，最高可建樓面約87,798平方呎。相關樓面不包括將由買方按照賣地條件所興建的公眾停車場的樓面面積。綜合市場資訊，每呎樓面地價介乎3,500至4,200元，估值料約3.1億至3.7億元。

新加坡豐樹產業逾8.1億中標粉嶺工業地 每呎樓面地價3750元

參考2021年1月同區另一幅粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地，當時由新加坡豐樹產業逾8.1億元投得，每呎樓面地價為3,750元，接近市場估值下限區間，不過仍創當時北區工業地呎價新高紀錄。

周五截標的粉嶺安居街工業地，可作倉庫及附屬辦公室、資訊科技及電訊業、研究所、設計及發展中心、影音錄製室、媒體設計及媒體製作、藝術工作室、汽車修理工場、驗車中心或車輛測試中心、貨物裝卸及貨運設施、工廠陳列室、汽車陳列室、實驗室、檢查及測試中心、可循環再造物料回收中心、公眾停車場及可容許用途的任何組合。