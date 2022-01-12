麗新13億收購西半山旭龢道舊樓地盤　原業主持貨62年勁升逾2400倍

港島豪宅市場屢錄高價成交個案，本地發展商也趁勢吸納豪宅區舊樓地盤。麗新發展（0488）新近斥資共約13億元買入西半山旭龢道1號及1A號兩幢舊樓，將會重建豪宅新盤。其中一幢舊樓成交價高達6.5億元，較62年前買入價27萬元，帳面升值超過2,400倍。

麗新發展高級副總裁潘銳民回覆《香港01》表示，該項目投資額達17億至18億元，將發展為豪宅盤，提供約20伙中大型單位，戶型包括三房至四房，三房戶面積料約1,250平方呎，四房戶約2,500平方呎，預計最快在2025年推出市場。他又指，集團一向看好豪宅市道，加上近月豪宅市場暢旺，故趁機增加土地儲備。

麗新發展潘銳民表示，西半山旭龢道1號及1A號舊樓項目，投資額約17億至18億元。

重建後增至5.7萬呎 樓面地價22628元

上述西半山旭龢道1號及1A號兩幢舊樓，樓高4層，地下為車庫，樓上單位為住宅，每幢成交價為6.5億元。整個地盤面積11,490平方呎，預計將以地積比率5倍重建，落成後可建樓面升至57,450平方呎，以最新成交價計，每呎樓面地價約22,628元。

旭龢道1A號1960年買入價僅27萬

目前該兩幢舊樓樓齡均約74年，據悉分別由兩位業主持有，兩幢舊樓現有樓面約15,424平方呎，即每呎收購價達約8.4萬元。

其中旭龢道1A號原業主姓龍，早於1960年以27萬元買入上址，以新成交價6.5億元計，持貨62年帳面大幅升值逾2,406倍或逾6.497億元。至於旭龢道1號的原業主為長實（1113）創辦人李嘉誠的已故妻子莊月明的家族成員。