海航陳峰山頂銀主大屋傳3.9億沽出　7年貶值逾1.1億

五年前在港「瘋狂搶地」的海航集團，其集團相關人士持有的山頂超級豪宅TWELVE PEAKS洋房，去年10月底被財務機構委託會計師接管，淪為銀主盤。據市場消息人士透露，洋房新近已經賣出，傳成交價約3.9億元，如成交價屬實，物業7年貶值逾兩成，樓價蒸發1.16億元。

上月23日截標 兩份標書均未到價

消息人士透露，上述TWELVE PEAKS雙號洋房，去年10月底由會計師羅兵咸永道接管，隨後低調進行招標，並於去年12月23日截標，當時接獲兩份標書，惟出價均未到價，故截標日期延至本月14日。不過，據消息人士指，洋房上周五（7日）突然沽出，市傳成交價約3.9億元，以洋房實用面積4,241平方呎，成交呎價91,959元。

2015年買入價逾5.06億 連巨額稅

翻查資料，上述雙號洋房由海航集團相關人士於2015年2月以逾5.06億元買入，當時呎價高達約120,255元。以市傳新成交價計，洋房過去七年間帳面貶值23%或1.16億元。值得留意，原業主買入上述洋房時，支付了高達4,301.4萬元稅款。

【TWELVE PEAKS 洋房直撃】

目前，該幢洋房仍由領跑香港投資有限公司（FORTUNE RUNNER HONG KONG INVESTMENTS LIMITED）持有，公司董事包括陳超（CHEN, CHAO），陳超為陳峰的侄子，亦為海航集團副總裁，曾擔任集團首席投資官。

據了解，該幢洋房為陳峰在港時的居所，樓高三層，實用面積4,241平方呎，採四房四套連書房間隔，附有私人花園、室外泳池、按摩池等，景觀極為開揚。

【TWELVE PEAKS 洋房內貌直撃】

事實上，海航集團相關人士持有的多伙港島豪宅物業，早前先後淪為銀主盤。如由海航集團董事長陳峰持有、曾為「前亞洲樓王」的西半山天匯高層複式單位，在去年4月淪為銀主，同年10月中旬以3.12億元易手，較五年前購入價大幅貶值近三成或1.2億元。