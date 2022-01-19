英記茶莊家族3638萬沽尖沙咀漢口道舖　帳面蝕近八球

零售核心區舖位跌價，老牌茶葉零售商英記茶莊家族成員，繼去年初以蝕讓價沽出尖沙咀金馬倫道舖位後，最新再以3,638萬元同區漢口道地舖，持貨約十一年，帳面蝕近800萬元，一年兩度賣尖沙咀舖位「損手」，合計蝕逾千萬元。

市場消息透露，上述最新成交為尖沙咀漢口道19號地下M1舖，新近以3,638萬元沽出，面積約730平方呎，位處小巷單邊，成交呎價約49,836元。

原業主為金海國際集團有限公司（GOLDEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED），董事包括陳根源、陳廣源、陳樹源、陳達源等人，為英記茶莊家族成員。該家族於2010年5月以4,400萬元買入該舖位，持貨約十一年，帳面損手762萬元，貶值約17.3%。

據代理資料，該舖位現時由英記茶莊以每月約7.4萬元承租，租約期至2022年3月底，預計新買家可享租金回報約2.4厘。

去年4500萬沽金馬倫道舖 帳蝕「三球」

事實上，英記茶莊家族去年初亦以蝕讓價沽貨，去年1月份以4,500萬元沽出金馬倫道19至21號地下D舖。該舖位同樣由金海國際集團有限公司持有，於2008年3月以4,800萬元買入，持資約十四年，帳面貶值300萬元或6.25%。

雖然英記所持有的尖沙咀舖位，均需要蝕讓賣出，但該家族與張姓資深投資者共同持有的利園山道、波斯富街一籃子舖位及單位，去年11月以12.8億元售予新世界 （0017）或相關人士，每呎收購高達約10.6萬元，估計該宗交易獲利豐厚，抵銷尖沙咀舖位的蝕幅。

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