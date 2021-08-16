銅鑼灣波斯富街收購戰現變數　英記茶莊突招標放售20個地舖及住宅

銅鑼灣波斯富街一段舊樓群，為多家財團多年來的收購目標，收購戰持續至今有逾七年。其中，由老牌茶葉零售商英記茶莊（8241）及一名資深投資者持有的一籃子地舖及住宅，佔約兩成業權，新近竟推出招標放售，物業估值約18億元。

放售物業佔地段兩成業權 估值約18億

據了解，目前正積極在上述地段進行收購的新世界發展（0017），已擁上址超過60%業權，假若新世界成功買入是次英記茶莊放售的兩成業權，將可連同毗連的兩個地段一併重建成總樓面30萬平方呎的商廈。

負責是次招標的仲量聯行表示，上述放售物業包括利園山道23、25號（部分）、波斯富街72號及波斯富街74號（前段）合共4個地舖，以及16個分布於同廈1樓至5樓的住宅單位，佔該廈地段業權份數20.4%，目前由兩位業主共同持有。截標日期為9月28日中午12時正。

翻查土地註冊處資料，波斯富街72號及波斯富街74號（前段）的地舖業主均為陳星海企業有限公司（CHAN SING HOI ENTERPRISES LIMITED），其公司董事包括陳根源、陳廣源、陳樹源等，三人均為英記茶莊集團（8241）的管理層。兩個舖位分別於2000年及2004年購入，當時買入價分別為2,850萬及5,650萬元。

至於上述放售物業的利園山道23、25號（部分）地舖，由資深投資者張實來等持有，其中利園山道23號舖於1997年購入，當時買入價2,950萬元。

新世界8年前起收購 料擁逾六成業權

據了解，新世界目前已擁有上述地段的逾60%業權，假若是次英記茶莊及張實來放售的一籃子物業由新世界成功購入，業權份數將升至超過80%，估計可以透過強拍統一業權。

有市場消息透露，上述地段及周邊兩個地段，自2013年起便獲新世界發展（0017）或相關人士收購，不過主要收購位於樓上的住宅單位，地舖方面暫時僅成功收購兩個，包括利園山道9號及11號舖位，兩舖均於2015年買入，購入價分別為1.72億及1.748億元。

銅鑼灣利園山道、波斯富街及羅素街一線購物地段，現有4個街舖及16個住宅單位招標放售。（代理提供）

連同周邊地皮重建 料樓面達30萬呎

英記茶莊及張實來放售的物業，坐落於一線購物地段，距離港鐵銅鑼灣站僅2至3分鐘步程，仲量聯行香港主席曾煥平表示，是次標售的物業與毗鄰大廈具合併重建的潛力，料吸引發展商及投資者。他補充，若上述物業所在地盤，連同周邊兩個地段一併重建發展，地盤面積將高達2萬平方呎，總樓面高達約30萬平方呎。

翻查資料，約在2013年多家財團在上述波斯富街一段舊樓群，開展收購戰，頻頻買入波斯富街54至56號、62至68號，以及70至76號三幢樓齡逾五十年的大廈單位，有發展商更以高價掃入近百個業權。縱然該舊樓群的地舖車水馬龍，但樓上的住宅單位大部分已空置多年，重門深鎖。