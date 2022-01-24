私募基金拆售葵涌7000呎工廈　呎價近萬元　較買入價貴一倍

投資者毋懼疫情肆虐，繼續拆售全層工廈物業。私募基金蜂鳥資本最新拆售葵涌7,000平方呎工廈，項目分拆為27個工作室，最低入場費僅185.4萬元起，個別單位呎價最低約9,967元，不過較一年前買入價高出超過1倍。

中原（工商舖）工商部副分區營業董事黃國權表示，上述工廈拆售項目名為O'Nest傲晴，位於葵涌葵昌路90至98號美和工業大廈13樓全層，共設有27個工作室，面積約179至317平方呎，售價由約185.4萬至297萬元，呎價則由約9,967元起。

入場費最低的單位為13樓30號室，面積約186平方呎，以售價約185.4萬元計算，呎價約9,967元。傲晴鄰近葵涌大型甲廈九龍貿易中心KCC，可步行至港鐵葵興站，黃氏料可吸引中小企及初創企業用家，同時料獲投資者承接。

去年買入呎價僅4186元

翻查資料，蜂鳥資本在2021年2月以2,930萬元購入上述美和工業大廈13樓全層，該全層面積約7,000平方呎，當時買入時成交呎價約4,186元。以最新拆售的入場單位呎價9,967元比較，叫價較買入時高出1.38倍。

數百萬翻新 工作室設智能系統

黃國權又指，蜂鳥資本買入上述物業後，斥資數百萬元為傲晴作翻新，預計在一至兩個月內完成翻新工程。項目配備高科技系統，每個工作室均設有智能系統，用戶可透過手機應用程式遙距控制單位設備；同時工作室配置智能門鎖，可使用電子卡進出。

另外，項目內每間工作室均設有視像通話系統，方便用戶與訪客對話及控制大堂閘門。公共設施方面，項目走廊安裝24小時攝錄，電梯大堂亦有先進保安系統。

據了解，蜂鳥資本為一家結合工商廈活化項目及孵化初創理念的公司，在香港及內地均有業務，O'Nest傲晴工廈拆售項目為該基金在港首個項目。