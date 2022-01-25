戴德梁行：香港數據中心市場位列全球第六　亞太區排第二

亞太區的數據中心市場正以前所未見的速度擴張，未來十年更有望躍升成為全球體量最大的地區。戴德梁行最新發佈的《2022年數據中心全球市場概覽》報告顯示，香港、新加坡及悉尼同步躋身全球首十名數據中心市場之列。

香港去年排首十名以外，到2022年大幅躍升至全球第六，亞太地區計則排名第二。若就市場體量而言，上海以超過0.6吉瓦穩守全球第四大數據中心市場席位，僅次於北維吉尼亞、倫敦和東京，新加坡排名第五，香港排名第十，北京則名列第十三。（見下表）

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指，香港擁有多項有利數據中心產業發展的優越條件，包括有大體量在建的數據中心項目，完備可靠的網路設施，以及主要雲服務商一應俱全。

他續稱，數據中心投資者及營運商在港的需求強勁，2021年錄得多宗成交。較矚目有豐樹基金投得一幅可建樓面達21.7萬平方呎的政府工業用地，擬興建全新的數據中心。

另ESR購入整幢約29.4萬平方呎的凍倉大廈改裝為數據中心；另外，萬國數據也購入整幢舊工業大廈，計劃重建為一幢體量達27.7萬平方呎的數據中心。

未來五年湧現550萬呎新供應

未來五年，本港市場將出現約550萬平方呎的新供應。然而，中長期的供應將受制於土地短缺和電源供應限制，當中以荃灣、葵涌等數據中心集中地的情況最為嚴峻。報告指，若要推動香港成為世界級的數據中心樞紐，政府和電力公司必須在相關區份增加合適土地供應和提升電力配置，以突破現時業界面對的樽頸情況。

由於亞太地區缺乏可供改造的現有基礎設施，需要全新建設，因而該些地區的數據中心市場預計在未來五至十年將進一步增長。放眼全球，隨著海底光纖纜的鋪設，不少位處拉丁美洲和非洲的市場首次得到更快速的網路連接，有望在未來數年實現可觀增長。