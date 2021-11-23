外資基金ESR擬改裝葵涌光輝凍倉為數據中心　總樓面增7.3%

市場進入大數據時代，葵涌區再有舊式工廈入紙申請改裝數據中心。據城規會資料，外資基金ESR持有的葵涌工廈光輝凍倉，新近向城規會申請全幢改裝為數據中心用途。

上述申請地點為葵涌永業街11至19號光輝凍倉，地盤面積約34,596平方呎，擬放寬地積比率至10.19倍，改裝後的總樓面增至352,345平方呎，較原先增加7.3%。申請人指，約7.3%的新增樓面將用作數據中心的運作要求，同時大廈主水平基準上84.36米的建築物業將維持不變。

鄧成波家族18億售予外資基金ESR

申請人又認為，上述申請合乎香港鼓勵數據中心發展的政策方向，能支持重整葵涌工業區土地用途及香港再工業化的相關規劃政策，以及符合法定大綱圖則的規劃意向。擬議發展可加速中葵涌工業區的活化進展，而且放寬的地積比率實屬輕微，與近期城規會批准的類似申請一致。

翻查資料，上述葵涌永業街11至19號光輝凍倉原由舖王鄧成波家族持有，在今年5月份正式落實易手予外資基金ESR，成交價高達18億元，平均呎價5,445元。

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萬國數據旗下葵涌大圓街工廈 擬增兩成地積比重建數據中心

翻查資料，葵涌區內近年有不少舊式工廈申建為數據中心，如內地萬國數據創始人、董事長黃偉持有的葵涌大圓街2至10號美羅工業大廈，在今年1月份向城規會申請重建成為一幢樓高22層的數據中心。項目地盤面積約20,075平方呎，擬由目前地積比率9.5倍上調至11.7倍，重建為數據中心後，可建樓面面積高達234,880平方呎，提供45個車位。