啟德尚．珒溋執修馬虎　小業主收樓直呼忍無可忍　入稟索償逾4萬

啟德尚．珒溋為內房合景泰富（1813）及龍湖集團（0960）合作發展的首個在港住宅項目，去年12月開始收樓。惟《香港01》近日接獲尚．珒溋業主求助，指收樓及驗樓後的執修進度未如理想，曾向發展商發出投訴信亦「石沉大海」，至今仍未知可何時入住單位。她又透露，已向小額錢債審裁處申索，要求發展商就其執修期間的額外支出作賠償。而發展商回覆《香港01》查詢時指，單位預計要2月底完成執修。

林小姐：對執修進度忍無可忍

林小姐年前斥約830多萬元購入尚．珒溋一伙高層一房單位，上月收樓，她直言，「對執修進度已忍無可忍。」「收咁貴管理費（約5.2元一呎），畀啲咩質素出嚟？」她指，去年12月收樓後，於12月15日提交第一份執修表格，其後不斷視察單位的狀況，直至發現牆角有漏水情況，再聘請驗樓師驗樓。

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多次以單位設計為由推搪 拒絕執修

林小姐指，執修人員曾多次以單位設計為由，拒絕就單位的瑕疵部分作出執修。她舉例指，留意到其他單位外牆的冷氣機軟喉是原條封口，但自己單位的冷氣機軟喉卻變成拉管封口，即未有完全緊貼喉管頂部及底部。其驗樓師檢查後，估計是該冷氣機軟喉「做短咗」，故以此形式接駁，屬瑕疵。

林小姐就上述問題向發展商一方查詢，獲喜綽有限公司（合景泰富及龍湖集團之子公司、負責香港銷售）職員回覆指是設計問題，不納入執修範圍內。

此外，經驗樓師檢查後，發現單位廚房地台去水位出現淤塞情況，故未能「徒手」拉起地台去水芯，她就此查詢，同樣僅獲回覆指是設計問題，指去水芯是鑲嵌於地台內，不能「徒手」拉起的。但林小姐指，對方其後又承認，此非設計問題，而是需要業主使用鐵鈎輔助，方可以抽出去水芯。當林小姐使用鐵鈎抽出去水芯，並清理渠口附近的沙石後，去水芯是可「徒手」拉起。

執修後額外再「送」新瑕疵 直言：嘥時間

林小姐又發現，工人在處理浴室石磚時，並沒有遮蓋好屋內的其他設施，以致全屋上下鋪滿灰塵及粉末，「全間屋舖滿灰塵，咁冷氣機、抽油煙機、浴室寶咪變曬做吸塵機？」

令林小姐最不滿之處，是工人在執修時的粗心大意。她指，每當工人完成一次執修，便會送上一個新的「瑕疵」。例如當工人打擦客飯廳的地台磚後，露台的直身玻璃會出現不少新花痕。「嘥時間，好鬼無謂，咁咪即係變相拖緊（完成執修）個時間。」

目前單位多處正以膠袋圍封，待過年後才再進行執修。林小姐指，原定入伙時間為提交執修表後的一個月，即今年1月中旬。不過，現時執修進度未明，計及農曆新年假期停工在內，她估計較其他業主用多至少一個半月時間執修。她又指，曾向發展商發出投訴信，惟不獲書面回覆。

林小姐本身租住地方，原打算一收樓即退租，現礙於執修工程延後，需要繼續租樓，她慶幸現居地租約期未滿，不至於無家可歸。不過，她指已向小額錢債審裁處申索，要求發展商賠償她在執修的一個半月額外租樓開支、期內尚．珒溋收取的管理費，以及她向公司請假處理執修所損失的日薪及訴訟費用，估計涉及逾4萬元。

發展商：預計2月底完成執修

記者就此向發展商查詢，獲回覆指公司對交樓流程、工程進度及質量均表示滿意，不過相信個別單位仍有需要執修的地方。而每個單位亦有專人負責跟進，作全面配合及進行執修。

回覆又指，相關部門嚴格要求總包執行監察工人操守及單位巡查工作，確保工程進度及質素。至於相關部門獲得業主提供的執修單後，會配合個別業主需要，作出安排，完成時間亦各有不同。就上述單位，已按業主提交的執修單進行工作，但因當中有農曆新年假期，預計於2月底完成工程，屆時將安排業主進行驗收。

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