驗樓｜長沙灣海珀獲63分　房間隔音屏疑似錯配　明哥：係咪調轉咗

由德祥地產聯同市區重建局合作發展的長沙灣單幢盤海珀（Hyde Park），近日陸續收樓。記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個面積約474平方呎的兩房單位。經明哥仔細驗收後，發現海珀的幕牆玻璃崩花問題頗嚴重，單位亦有不少空心磚，而房間隔音屏更疑似錯配。最終單位總評分63分，屬於D級，為合格級別。

海珀屬於單幢盤，坐落於長沙灣海壇街205號，由港鐵深水埗站或南昌站步行往屋苑，僅需5至8分鐘步程，不過沿途「無瓦遮頭」。同時，項目鄰近大型商場V Walk，生活配套齊備。



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空心磚問題 大風或吹甩落街

經明哥驗收後，發現露台牆身有4塊空心磚，其中，接近大廳幕牆框邊的一塊已出現明顯鬆脫。「除有機會沿掃口罅隙滲水至單位內，仲擔心大風令整塊磚吹甩落街，增加中頭獎風險。」明哥建議業主盡快處理空心磚問題，免出現整塊脫落的危機。

另外，他發現主人房地台有兩塊空心磚，以及房間空心磚旁的木地板邊緣呈發黑。明哥估計，水氣有機會從空心磚滲漏到地板。若情況嚴重，有機會導致整塊木地板上翹、即地板邊沿位置向上。雖然業主可以透過「打針」方式填補空心處，但因為相關方式不利白色地磚美觀，所以明哥建議業主「鏟起」空心地磚，重新補上。

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落雨或令崩點玻璃現水氣 影響視野

此外，房間幕牆的玻璃崩點，成為全屋最大扣分位，明哥估計有機會是工人完工收棚清理沙石時，沙石彈擊至玻璃表面，致令幕牆玻璃出現崩點，而且崩點較大，基於長遠安全理由，明哥建議業主整塊更換。

就記者肉眼所見，一塊94x37cm的玻璃窗上，有7個崩花位 ; 而另一邊使用IGU玻璃（雙層中空玻璃) 的房間，外層玻璃窗亦出現7個崩花位，反映屋內的玻璃窗「崩花處處」。明哥指，當下大雨，崩點問題會令內層玻璃窗出現水氣，影響外望視野。

房間面向高速公路 惟無隔音屏

由於是次驗收單位鄰近通州街天橋，故當汽車經過時，少不免亦有嘈音。為達到單位內噪音每小時在70分貝內的要求，明哥發現，發展商有為單位內設隔音屏，以及使用IGU玻璃（雙層中空玻璃）。明哥指，設計有助加強單位內的隔音功能，較使用單層玻璃寧靜。

明哥表示，設計原意雖好，但有趣的地方是，發展商在單位面向內街的一邊房間使用了雙層中空玻璃，並空裝可移動隔音屏，反而面向高速公路、嘈音更高的另一邊房間，則使用單層玻璃。明哥對此設計大惑不解，最後更對業主笑言，「不如你問下發展商，會唔會係調轉咗。」

明哥讚單位無漏水 但鏡櫃滑輪「出軌」

浴室方面，排水良好，一向注重單位漏水問題的明哥大讚單位沒有任何漏水情況。另外，浴室內使用趟門鏡櫃，同節省空間，惟明哥發現，趟門鏡櫃滑輪「出軌」，令其難以開關 。經明哥實測，若然強行拉開趟門，有機會刮花旁邊的浴櫃。故此，明哥建議業主更換鏡櫃路軌。

最終驗樓得分為63分，當中19項驗樓分項之中，窗、牆身、鋪磚、浴櫃的細項，被扣至近零分，總評級為「D級」。

↓↓其他扣分位↓↓

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發展商回覆指，環保隔音窗戶的設計，是按相關政府部門審批的噪音評估報告而建造。而手工問題需待承建商收到單位業主發出的執修清單後，安排到相關單位了解及跟進。以發出執修清單起計，執修工程一般14天內完成。

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