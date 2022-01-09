驗樓 | 愛海頌設韆鞦窗　業主直呼好驚　鍾Sir提醒「閂窗大忌」

長實（1113）旗下長沙灣新盤愛海頌，近月開始收樓。記者與驗樓師鍾智剛（鍾Sir）前往驗收一個面積約485平方呎的兩房單位，除地板及扇窗兩個項目得分「唔合格 」外，其他分項表現令人滿意，總評分為83分。然而，單位內有一處位置，卻令鍾Sir和業主都感到「害怕」。

愛海頌坐落於長沙灣海壇街201號，屬深水埗及南昌中間，靠近西九龍走廊。由港鐵深水埗站或南昌站步行往屋苑，約需6至8分鐘步程。項目亦鄰近V Walk等的大型商場，及深水埗地道民生區，集高消費及平民化於一身。



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單位「韆鞦窗」不利女士開關

令鍾Sir和業主都感到「害怕」，原來是單位大廳的一扇「韆鞦窗」。鍾Sir指，此款窗戶的窗面面積較大，通風位置亦較多，而當窗戶「開到最盡」時，窗鉸位置的安全鎖便會鎖上。若然要關窗，需要先把扇窗向外推，再向內拉回，才可以完全把窗戶關上，整個操作相對繁複，「呢隻窗呢我（鍾Sir）閂就梗係無問題啦，但女士閂窗就比較辛苦囉。」

業主：見佢推開窗嗰下真係好驚！

「韆鞦窗」下方的固定玻璃圍欄，大約有1.1米高，以一個身高約180 cm的成年人站在窗旁，圍欄約及腰間位置。鍾Sir特別提醒業主，伸手關窗時需要注意安全，「千萬唔好擔櫈仔閂窗」，恐會有墮樓風險。

當日驗樓時業主亦在場，他坦言，「記得帶我收樓嗰個女仔（屋苑職員），見住佢推開隻窗嗰時，我都真係好驚。」為免關窗時身體過於向前傾，鍾Sir建議業主在關窗時，可利用旁邊另一扇側窗，先從側面伸手推一推「韆鞦窗」後，才再把其關上。

此外，鍾Sir又建議業主可另加窗花，以減低危險發生。值得留意，業主在安裝窗花或玻璃擋之前，需要向管理公司了解容許安裝的款式。「好似港鐵管理嘅屋苑，直頭出通告話只限你安裝三款（窗花款式）。」

水龍頭飾面作「遮醜」 有鬆屬正常

浴室方面，有業主反映水龍頭的飾面經常出現「鬆動」，擔心有漏水問題，鍾Sir指，這是坊間對水龍頭飾面的誤解，「呢個鬆，唔係有錯嘅，只係好多人都唔知咁解。」鍾Sir解釋，該飾面內有一螺絲位或膠圈，可供業主扭開作檢查，屬一種設計，飾面主要功能是「遮醜」，掩蓋喉管與牆身之間的空隙，有鬆屬正常。不過，若果工人在施工時，沒有將內裡的空隙用膠封好，水仍是有機會滲漏至浴缸底部，造成積水。

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01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。