雅居樂柏架山地盤下調擬議高度近9%　維持兩幢分層住宅共600伙

雅居樂集團去年7月份就鰂魚涌柏架山公務員合作社物業連同周邊地皮，向城規會申請興建兩幢住宅大廈，提供600伙，同時略為放寬建築物高度限制至主水平基準上156米。不過該集團最新重新向城規會遞交新方案，項目幢數及伙數維持相同，但由於外界對建築物高度表示關注，因此擬議的建築物高度略為調整至142.5米，減幅約8.6%。

申請人指出，申請地盤面向英皇道沿途，但由於沿著英皇道的地鐵隧道在申請地盤地下通過，地鐵保護地帶覆蓋了地盤的大部份範圍，這令到地帶上興建大型建築物受到非常巨大的限制。為了克服這些限制，大部份的建築唯有擺放於沿柏架山道的申請地盤後方。但在120米的高度限制下，此發展需建三座擠在一起的塔樓，恍如一幅牆，無助改善附近一帶的 視覺環境和空氣流通。

外界對擬議高度156米表示關注

因此，申請人認為，為舒緩上述不足之處，建議增加建築物的高度讓三座大樓減至兩座，而高度限制主水平基準上156米最為理想。不過在考慮到於第一次規劃申請時，一些界別對擬議高度表示關注，經過慎重考慮及平衡得失後，將擬議高度減低至142.5米，以盡力保持當初的設計理念和規劃效益。

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據城規會資料，上述位置為鰂魚涌英皇道992至998號及柏架山道2至16號和毗連政府土地，該地盤佔地約49,967平方呎，當中政府土地約16,878平方呎，計劃以約9倍地積比率發展兩幢樓高31至34層高的住宅大廈，並設有3層地庫及4層平台。

落成後住宅樓面約445,186平方呎，提供600伙，而非住宅樓面不多於7,535平方呎。項目將提供135個車位，私家車位及電單車位各佔131個及4個。

去年斥4.52億強拍統一業權

翻查資料，雅居樂集團在去年10月透過強拍，以底價4.52億元投得上述申請地點的柏架山道2至8號，並表示連同早前已獲取之三塊臨近地塊，重整地塊作合併發展。

該項目為首個土地審裁處引用《土地（為重新發展而強制售賣）條例》作出判決以及批出售賣令的公務員合作社項目。其中一戶「釘子戶」認為上述物業狀態良好兼沒有安全問題，沒有必要重建，又認為發展商收購方案金額不合理，要求獲得現金賠償8,000萬元，以及在重建後，獲得一個面積5,346.6方呎的單位。