中洲沙田道風山旁綠化地申建243伙　較舊方案減38%

中洲集團董事長黃光苗或有關人士持有的沙田銅鑼灣山路地盤，屬「綠化地帶」及「政府、機構或社區」用途，在三年多前曾被城規會拒絕住宅發展方案，惟最新再次削減項目規模，重新入紙申請發展，擬建243伙分層戶，較對上一個方案減少38%伙數，並刪去洋房部分。

上述申請地點為沙田銅鑼灣山路丈量約份第186約地段第379號及第380號餘段，地盤面積165,876平方呎，鄰近道風山、信義宗神學院等，現時用途為「綠化地帶」及「政府、機構或社區」，擬以地積比率不多於1.8倍發展3幢樓高20層的分層住宅，建築物不多於主水平基準上146米，落成後可建樓面面積298,577平方呎，提供243伙。項目提供317個車位。

2018年舊方案不獲城規會批准

翻查過去資料，上述地盤在2018年申請發展4幢分層住宅，及6幢洋房，涉及434伙，總樓面38.15萬平方呎。不過在同年4月份削減規模，涉及伙數減至390伙，總樓面約34.83萬平方呎。雖然當時已經削減規模並已獲規劃署不予反對，但在同年6月依然不獲城規會批准。

以最新方案與對上一個方案作比較，項目分層住宅減少一幢，伙數減少38%或147伙，而總樓面則減少約5萬平方呎或14%。申請人指出，上述調整方案充分考慮到現有的地勢和植被，料影響減至最低。