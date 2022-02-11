驗樓｜弦雅206呎全屋假天花　浴室頂疑「超載」現裂紋？

由內房佳兆業集團（1638）及宏達控股發展的長沙灣醫局街單幢盤弦雅，近月陸續收樓。記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個面積約206平方呎的開放式單位，19項驗樓分項之中，門、鋪磚、假天花均獲不合格分數；而單位的供水及潔具類別更「捧蛋」， 最終單位總評分72分，屬於C級、為合格級別。明哥同時發現單位全屋用上假天花設計，變相令樓底「變矮」。

單幢盤弦雅位於長沙灣醫局街203號，毗鄰新盤愛海頌及丰滙，亦靠近市建局項目海珀，由港鐵深水埗站或南昌站步行往弦雅，約需6至8分鐘步程，不過沿路「無瓦遮頭」，打風落雨時出入或較狼狽。

納米盤多假天花 明哥不建議拆走

經明哥仔細檢驗後，發現單位的整個天花均屬「假天花」，「係成個天花都係假，好少見。」「假天花」亦即人造天花，以建材覆蓋原有的天花牆身。據樓書，項目樓層與樓層之間相距3.145米，而明哥現場量度單位地面距離假天花之間為2.78米。

明哥指，單位的冷氣、抽油煙機排氣口、消防安全設備等全收納在「假陣」或假天花內，估計是為美觀及收納，惟變相令室內樓底高度較實際低。

明哥續指，大量假天花設計非人人接受，因令空間變得壓迫，更曾有業主打算拆走，但明哥提醒，一旦拆走假天花，會令大量喉管外露，不但有礙觀瞻，更有機會影響原收納在假天花內的設施，「排氣、排風、冷氣等設備你（業主）處理唔到㗎。」尤其採開放式廚房設計的單位，假天花屬無可避免，亦不建議拆走。

浴室假天花「超載」現裂紋 浴屏門漏水

此外，明哥更發現浴室的假天花與牆身之間出現裂紋，不排除是假天花上方放置過多設施，如浴室寶等，令假天花「超載」受壓而造成裂紋。

浴室方面，當明哥為浴屏門做防水測試時，發現門身未能完全緊閉，如要做到「滴水不漏」，則要用力將門身按住。另浴屏門貼牆部分的膠邊亦存有罅隙，浴室的水龍頭亦有鬆，易漏水入內部。明哥指，上述瑕疵雖沒有即時漏水風險，但也只是遲早的問題，建議業主盡快處理。至於浴室企缸牆磚、地台石、水龍頭均有刮花，浴室門亦有污跡，明哥指情況不算嚴重，「最緊要都係唔好漏水。」

明哥教路：買納米樓 忌未入伙先訂造傢俬

近年，為「應對」納米樓空間狹小問題，坊間紛出現「垂直設計」、「空中閣樓」等概念，明哥建議，有意將單位向高空發展的業主要「睇定啲」，宜真正收樓、進入現樓單位後才訂製傢俬。

明哥指，曾經收到新盤業主分享，當初睇樓書時，發現單位有足夠樓底高度，可向高空發展「建閣樓」，故特別訂製組合床，以為可「早買早享受」，結果發現樓書所展示的樓層高度與現實有差別，容不下原訂製的新床，明哥又指，即使是示範單位亦有機會與真實樓層高度有出入，故他提醒，凡是購買納米樓，最好待入伙後才訂製傢俬。

就上述驗樓結果，記者向發展商查詢，惟截稿前未獲回覆。

明哥指，冷氣、抽油煙機排氣口、消防設備等全收納在「假陣」或假天花內，不宜拆走。（盧翊銘攝）

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