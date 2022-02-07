太古城低層兩房呎價驚見1.4萬　平過新界藍籌屋苑有原因

樓市吹淡風，港島藍籌屋苑太古城錄得低價成交，屋苑一個低層兩房戶在四個月推出放盤，業主進取叫價1,026萬元，不過近月樓市轉淡，業主心急沽貨，新近累劈261萬元或25%，以765萬元沽貨，成交呎價僅約1.4萬元，平過不少新界區藍籌屋苑。

中原地産資深區域營業董事趙鴻運表示，上述成交為太古城鄱陽閣低層F室，實用面積約545方呎，屬兩房間隔，享街景及馬路景，業主在去年10月份以進取價放盤，叫價1,026萬元，惟一直未獲承接。惟昨日有外區用家睇樓，見該區甚少可承做高成數按揭的單位，即晚出價洽購，終以765萬元購入單位，成交呎價約14,037元，成交價較叫價累減261萬元。

鄰近東廊景觀受阻 或現嘈音問題

對於上述單位以低價沽售，趙鴻運解釋，上述單位由於屬太古城最舊的第一期，所在位置位於太古站及西灣河站兩間之中心位，基本上是「兩邊都唔近」，而且也是最接近東區走廊，低層位置景觀受阻，並有機會出現嘈音問題，因此其價值較其他同區單位為低。

至於原業主於2010年4月以372萬元買入單位，持貨12年帳面獲利393萬元或升值約1.06倍。

太古城去年11月呎價低至1.37萬

太古城2月份暫錄約4宗買賣，平均實用呎價約16,996元。而該屋苑上一個呎價低位為去年11月，太湖閣極低層C室，實用面積484平方呎，同為兩房間隔，當時以665萬元易手，成交呎價約13,740元。

沙田第一城近月均價1.73萬

而近月新界區藍籌屋苑沙田第一城的平均成交呎價高達17,325元，屋苑一個實用面積484平方呎的單位，在上月以753萬元易手，呎價約15,558元。