鰂魚涌工廈強拍底價逾50億歷來最貴　太古指重建78萬呎商廈

在鰂魚涌及太古一帶擁有商業王國逾700萬平方呎的太古地產（1972），即將成功再擴充區內版圖。據土地審裁處最新資料，太古地產收購的鰂魚涌仁孚工業大廈，獲批強拍令，底價50.526億元，成為本港歷來最大金額的強拍個案。

上述個案為鰂魚涌英皇道1067號的仁孚工業大廈，地盤面積約2.48萬平方呎，為1971年落成的15層高工廈，鄰近太古站A出口。申請人早於2018年申請強拍，持有該廈約86.96%權益。

太古指連同毗連地盤重建商廈78萬呎

太古地產發言人回覆表示歡迎，公司將參與日後進行的強制拍賣，又指該公司於2018年就華廈工業大廈（船塢里8號）及仁孚工業大廈（英皇道1067號）申請強制售賣。如太古地產在強制售賣中成功投得該兩幅用地，將計劃重建作總樓面面積約77.9萬平方呎的辦公樓及其他商業用途。

是次鰂魚涌仁孚工業大廈的底價高達逾50.526億元，超越北角皇都戲院強拍個案的底價47億元，為歷來金額最大宗的單一強拍個案。

鰂魚涌仁孚工業大廈。（網上圖片）

珍惜生命｜愛高集團主席發「短訊」家人道別 鰂魚涌工廈墮樓亡

此外，仁孚工業大廈近月發生墮樓亡事故，在去年底上市公司愛高集團主席梁偉成（61歲），於公司發迹地即仁孚工業大廈舊廠房緬懷一番後，發「死亡短訊」給家人囑咐要互相照顧，隨後步上天台一躍而下，倒臥平台傷重死亡。