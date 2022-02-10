美聯布少明：疫情反覆掀波動　料港樓價首季跌3%

變種病毒Omicron 蔓延，窒礙港人入市及新盤推售步伐。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明今表示，2022年將會是「先苦後甜」的一年，受累疫情擴大，市場短期氣氛轉觀望，預料首季一、二手交投回落，樓價有機會下跌約3%。

1月新盤推盤量創近十三個月新低

發展商觀望後市，推盤計劃有變，據該行數字顯示，今年1月份新盤推盤量（以項目單位總數計）僅錄約457伙，較去年12月份約1,511伙，勁減約七成，並創近十三個月新低，導致新盤銷售量放緩，1月份新盤共售出約693伙，按月少約18.4%，同跌至十三個月低位。

二手方面，全港35個大型屋苑成交量，若以今年首六週（2021年12月27日至2022年2月6日）合計，共錄327宗成交，較去年首六星期（2020年12月28日至2021年2月7日）的665宗減少一半，但仍然較2020年同期疫情首度爆發時的242宗，高出約三成半。

估2月新盤銷售量跌至400宗、兩年新低

布少明預期，由於2月份疫情加劇，防疫措施進一步收緊，料影響發展商推盤部署，估計2月份新盤銷售量有機會進一步下跌至400伙，屆時將創約兩年新低；二手方面，相信交投亦會回落，估計2月份跌至2,800宗水平。

不過，布少明指，若然3月份疫情受控，料發展商重拾推盤步伐，或有望帶動首季新盤成交量錄2,500宗，二手錄近1萬宗，仍較去年同期分別大幅減少約三成半及逾四成。

布少明認為，疫情爆發對樓市交投影響屬暫時性，據過往數波疫情的經驗，本港樓價均先跌後回升。回顧過去第一至四波疫情，樓價下跌約1.4%至2.9%不等，當疫情減退，樓價隨之回升。在第五波疫情下，今年迄今樓價暫跌約1.37%，首季樓價有機會跌約3%，不過相信第五波疫情減退後，樓市將會重拾升軌。