九倉、甘比等山頂文輝道豪宅地　准建4幢洋房、1幢分層住宅

據屋宇署最新資料，12月份共批出15份建築圖則，其中最矚目為山頂文輝道9至11號豪宅地，獲批建4幢樓高四層的洋房、一幢12層高分層住宅大廈，連兩層地庫，整個項目可建樓面約144,991平方呎。

上述地皮在2021年2月以72.5億元批出予九倉（0004）夥「大劉」劉鑾雄妻子陳凱韻（甘比）等合組的財團，每呎樓面地價為50,010元，創下最貴住宅官地呎價紀錄。

至於由九倉獨資持有的山頂文輝道第2至8號住宅地，早前已獲批興建4幢樓高11層至12層的分層住宅，另設一層地庫，共提供25.93萬平方呎樓面。

相關文章：九倉山頂文輝道地王獲批則 准建4幢最高12層豪宅

日出康城13期建4幢58層高分層住宅

新界區也有大型項目獲批建築圖則。信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合組財團共同發展的將軍澳日出康城第13期項目，獲批建4幢高58層的分層住宅，另設1幢會所，總樓面面積約156.03萬平方呎，當中住宅佔約154.65萬平方呎、非住宅樓面則約1.37萬平方呎。

大埔馬窩路建7幢分層住宅

至於萬科置業（香港）及青建國際控股持有的大埔馬窩路新盤，獲批建7幢分層住宅，樓高11層至17層，總樓面面積約76.96萬平方呎。