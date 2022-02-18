疫情｜發展商協力抗疫借出5200間酒店房　已達政府目標逾50%

第五波疫情持續擴大，近日每日確診個案以數千宗的速度增加，情況嚴重。本周三（16日）政府與香港酒店業主聯會、各發展商及酒店營運代表舉行網上會議，商討抗疫行動，會後公布將物色到10,000間客房，而過去兩日多家發展商已隨即公布相關安排，至今已合共有5,225間房間落實參與社區隔離酒店計劃，暫時超過政府目標的一半數字。

其中長實集團（1113）最新於今日（18日）中午公布，因應疫情嚴峻，隔離設施嚴重不足，集團旗下4間酒店將提供超過3,000個房間用作社區隔離設施，以減輕港府面對隔離設施不足的壓力，冀能有助減低疫情傳播的風險。

而在昨日（17日）亦已有多家發展商公布提供旗下酒店房間作抗疫之用，如新世界（0017）昨午已公布，已向政府提出借出旗下九龍貝爾特酒店約700間客房，作為社區隔離設施。

華懋兩酒店2月底至3月投入運作

新地（0016）在昨晚亦公布，旗下2間酒店已向政府申請參與社區隔離設施酒店計劃，將可提供約1,000個房間，作為輕度或無症狀患者的隔離治療設施，紓緩社會對隔離設施需求。據了解，其中一間為九龍東皇冠假日酒店。

至於華懋集團旗下兩家如心酒店亦參與政府的社區隔離酒店計劃，分別為銅鑼灣如心酒店和觀塘九龍東如心酒店，將提供合共525個房間，分別於2月底及3月起投入運作，為期90日。

此外，其他發展商雖然暫時未有公布落實借出房間作社區隔離酒店計劃，但亦已表明有意協力抗疫。如富豪酒店國際早前表示，旗下數間酒店將成為首批指定社區隔離設施，全力配合政府有關需求，又指現階段已開始安排有關事宜。

九龍倉集團（0004）亦指，已着手檢視集團旗下酒店是否符合對隔離設施的基本要求，包括是否屬單幢物業，及是否有獨立出入口等。至於鄧成波家族旗下陞域集團則稱，旗下酒店集團Tang’s Living Group有意向撥出部分酒店作隔離檢疫用途。

恒地捐贈1300萬抗疫

而暫時未有借出酒店房間的恒地（0012），昨日則公布捐贈抗疫，捐出1,000萬元、抗疫物資予安老院舍及基層人士，同時集團旗下煤氣公司將送出總值300萬元的抗疫湯包和超市禮劵。

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