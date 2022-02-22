佳源國際放售屯門新合里1號全幢　意向價7.8億

疫市下，市場再有大額物業放售，屯門商用大廈新合里1號，已翻新活化，現以現況交吉及連名命權一併出售，意向價約為7.8億元；毗鄰的新合里3號，最頂4層商業樓層亦放售，每呎意向價約9,300元。

新合里1號全幢意向呎價約9570元

上述屯門新合里1號及3號，為佳源國際（2768）發展的寫字樓項目，其中，新合里1號位於新合里及天后路交界，三面單邊，剛完成全幢活化裝修。物業低層可作商舖用途，高層作寫字樓。位置上，與屯門公園一河之隔，距離屯門港鐵站僅2分鐘步程。大廈共10層，批准建築面積約81,500平方呎。以意向價約為7.8億元計，呎價約9,570元。

屯門新合里1號及3號兩幢大廈，為佳源國際發展的項目。

新合里3號放售4層 每層叫價8800萬

至於新合里3號滙賢一號，設有30層，提供約320個寫字樓單位，現放售最頂4層、即27至30樓全層商業樓層，每層約9,500平方呎，已間成15個單位，面積由490至797平方呎，每個單位內置洗手間。現全層推出放售，每呎意向價約9,300元，即全層意向價約8,835萬元，估計4層合共涉額約3.5億元。

滙賢一號已入伙，去年10月份發展商佳源指，項目已拆售賣出約三成單位。另部分單位已租出，呎租約20元至25元，最近登記買賣成交價每呎約6,800元至8,250元。上述放售4層原由發展商自持投資。

負責獨家代理事宜的戴德梁行執行董事、香港資本市場主管高偉雄指，政府未來大力發展新界西北區發展，人口大增，相關商業、商舖零售需求急增。而活化工業項目在疫情嚴峻下仍錄成交，如上周觀塘駿業街58號活化工廈宏開中心，以約7.6億元易手，平均呎價約7,800元。