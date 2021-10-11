內房佳源卓曉楠批同行「衝規模」　「三條紅線」下汰弱留強屬好事

2020年8月中央為內房融資設立「三條紅線」，作為債務管控，措施實施至今逾一年，個別大型房企正陷入「債務危機」。內房之一的佳源國際（2768）執行董事兼聯席公司秘書卓曉楠接受訪問時認為，相關監管政策雖導致內地房地產市場走入低潮，不過同時讓業界「洗牌」、汰弱留強，最終令市況和業界更趨穩健。她又批評，過去部分房企一直為「衝規模」而過度發展、瘋狂發債的做法。

衝規模不等於賺錢 無止境擴張難控制

對於近年社會聚焦規模龐大的巨企上，卓曉楠指，近年身邊不少朋友討論樓市時，耳邊只會聽到「幾千億銷售額」的大企業，但她質疑這類無止境擴張是否一件好事？她指，「當大家退幾步嚟睇，就會發覺純粹講規模未必係一件好事，又發現衝規模的背後原來根本唔賺錢，當時間一過去，就要為錯誤投資決定而『埋單』負責。」

佳源國際目前一年銷售額約400億人民幣，卓曉楠形容，集團屬於只有「幾百億」、規模相對小的民企，不過集團可能較其他「幾千億」大企業更早接觸市場、更了解市場。她指，「如果我地要衝規模唔係做唔到，借多啲錢、發多啲債、買多啲地，規模好容易做到上千億，但問題係借咁多錢、買咁多地，係咪每個項目都賺到錢呢？萬一經濟下行、系統性問題，我地係咪可以控制得到呢？」

卓曉楠認為，在汰弱留強情況下，她相信到下一個周期時，房地產市場會更加穩健。（黃舒慧攝）

個別「全綠」企業含不少「化妝」成份

對於中央加強調控內房力度，卓曉楠認為，相關調控政策短期內對行業有影響，資金較緊張，樓價也受到限制，不過長遠而言屬好事，因為每次經歷周期轉變時，經營較差、有問題或實力不足的企業會被「洗牌」。在汰弱留強的情況下，她相信到下一個周期時，房地產市場會更加穩健。

她又指，佳源是早期少有部份三條紅線「全綠」的企業。雖然很多房企也成功達至「全綠」或部分達標，惟卓曉楠指，若然仔細心查看報表，其實包含不少「化妝」成份，她更形容部分企業「粉底相當之厚」。她續指，現時市場的風向在於一家企業是否穩健、有否過度發展、資不抵債、高槓桿等，經歷一年市場發展及規管，她相信市況更健康。

危中有機 市場現併購機會

對於有大型內房出現資金困難，市場憂慮或構成連鎖效應，影響消費者信心，卓曉楠指，龍頭房企出現經營性問題，整個行業也一定受到衝擊，買樓意欲回落、樓價受影響、監管更嚴謹，但她認為危中有機。她解釋道，市場出現不少併購機會，不一定來自陷入危機的大型企業，個別中小型企業手上也有優質資產。

她指，有些超大型房企手持的貴重資產，正在市場放售，佳源仍會以穩健為主，「寧願拎少一兩個項目，也不要揀錯一次，始終要謹慎為主。」她續指，集團在地產範疇擁有二十七年經驗，早已經歷各類高潮、低潮，在把握經濟周期變化有一定經驗。集團亦會趁這個低潮時候做好自己、「練好自己內功」，令集團經營更穩健。