預算案放寬按保門檻　二手即起哄　將軍澳5%業主加價放盤

新一份《財政預算案》提出放寬住宅按保樓價上限，首置人士購買1,000萬元或以下物業最高可借樓價90%按揭，購買1,200萬元或以下物業最高可借80%，最多可借960萬元。

措施公布後，原本低迷的二手市場即時起哄，多區錄得加價個案。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，有意沽貨的平盤，較早前已被市場消化，消息公布後，將軍澳區內有約5%業主調升叫價。當中，都會駅3座中層A室，屬兩房放盤，實用面積約492平方呎，原叫價由880萬元，今日加價30萬至910萬元放售，提幅約有3.4%，仍然符合1,000萬元以下物業可承造九成貸款的條件。

另外，荃灣區亦有出現業主提價個案。據中原地產高級區域營業經理黎子華指，海之戀‧愛炫美3B座一個高層B室，兩房間隔，實用面積527平方呎，原叫價1,085萬元，今日加至1,150萬元，加幅約5.9%，仍然符合1,200萬元以下物業可承造80%貸款的條件。黎子華續指，區內業主普遍預期，放寬高成數樓按上限可刺激入市意欲，對後市的信心突然增強，料陸續有業主反價或提價放售。

太古城1000萬至1200萬放盤有125個

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，太古城海棠閣低層E室，實用面積922平方呎，三房套間隔，原叫價1,700萬元，最新提價至1,750萬元。他續稱，太古城1,000萬元至1,200萬元放盤現有約125個，料放寬按揭保險將帶動換樓需求。