驗樓｜利．晴灣23 家電項目分數「清零」　淋浴間拉門考起孕婦

由有利集團（0406）與市建局合作的大角咀利．晴灣23，近月陸續收樓。記者偕資深驗樓師詹濟南徒弟陳智康（康sir）驗收一個中層A室，屬開放式設計，面積約276平方呎。經康Sir仔細驗收後，發現單位小瑕疵居多。15項驗樓分項中，窗戶不合格，家電類別分數「清零」，單位總評分76分，屬C級合格水平。

單幢盤利．晴灣23位於大角咀杉樹街及橡樹街交界，屬奧運、旺角及太子站之間，項目距離三個港鐵站，分別涉約6至8分鐘步程。項目周邊多為民生舖，對面的半新盤奧柏．御峯設有兩層商舖，食肆及生活配套算齊全。

單位主要扣分集中家電類別，分數被康Sir「清零」。驗收廚房過程中，發現置在廚櫃內的雪櫃未能開啟、洗手鋅盆水喉開水有雜音；另浴室方面，康Sir發現窗外的冷氣機保溫電線外露，他表示，電線外露會阻礙保溫喉保溫，製冷時會更耗電，建議業主修補。

窗戶成扣分位 玻璃現扭影

窗戶為單位第二大扣分位，只獲3分，屬不合格分數。驗收過程中，浴室及廳區的窗戶均發現漏風情況，康Sir表示，要重點小心廳區玻璃窗的漏風，因該位置屬擺放睡床，「打風落雨容易撇水入屋」，易沾濕寢具。

同時，康Sir發現廳區的窗戶，玻璃有兩處扭影，他指扭影是由於玻璃打磨不均，影響視覺效果，問題不大，不過若然業主介意視野受影響，可嘗試聯繫發展商再作打磨。

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浴屏門採用拉門 孕婦難進出

此外，單位大部份位置，如欄杆、門身、窗台石、窗玻璃、窗膠，以及浴室鏡櫃櫃板等，皆發現崩花、污跡及刮邊情況。康Sir指，這些均屬小瑕疵，沒有大影響，建議業主可適度作修補、修理和清潔。

至於單位的牆壁及地面，均未有發現空心磚或鬆批盪，整體沒有致命缺點，只是小瑕疵頗多，如地磚顏色不均，深淺不一等，需仔細執收。不過，康Sir亦特別點出單位的清潔不足，地面較髒，整潔度略為扣分。

至於設計上，單位浴室面積相對狹小，但浴屏門卻用上拉門，變相進出時需要打側身才能把門開合。康Sir即場示範並指若然身體偏胖或孕婦，根本難以進出。（下圖）

淋浴間空間較窄，但浴屏門用上拉門，康Sir指若然家中有孕婦，進出會困難。（龔嘉盛攝）

玻璃過厚 不宜用玻璃清潔機械人

由於利．晴灣23是採用玻璃幕牆設計，康Sir教路，如何在安全範圍內進行玻璃清潔，包括採用玻璃刮刀，他提醒，每次要先清理玻璃面及邊槽位的砂石，又強調需先噴水再刮，提醒每刮一次便要清一次，以免殘留在玻璃刮上的砂石及灰塵再度刮花玻璃。

康Sir 不建議市民採用近年流行的玻璃清潔機械人作清潔。他指，玻璃清潔機械人主要靠磁力吸附在兩面玻璃上，但時下的玻璃為隔音隔熱，厚度增加，如單位是採用IGU（雙層中空玻璃），玻璃過厚或會減弱機械人的吸力，令機械人有跌落風險。

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