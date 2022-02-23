財政預算案｜發展商指放寬按保對樓市正面　雷霆：完善置業階梯

新一份《財政預算案》推出多項樓市相關政策，當中，最矚目為放寬按保樓價上限，被市場人士認為屬「小減辣」。有發展商高層認為，新房策對樓市有正面作用，將刺激樓市交投，同時可進一步完善置業階梯。

對於政府最新措施，會德豐地產常務董事黃光耀表示，新推出的房策對置業人士屬好消息，認為放寬按保樓價上限是「林鄭Plan」的優化版，可激活成交量。他又指，雖然目前樓市受到疫情影響，買賣處於膠著狀態，但相信只要疫情受控，樓市將回復正常，料下半年走勢正面。

此外，他又指出，政府預留1,000億元作北部都會區發展專用款項，認為此舉有利整體樓市發展，為香港提供穩定供應，長遠利好樓市。

雷霆：助首期不足用家入市

至於新地（0016）副董事總經理雷霆表示，集團歡迎政府的決定，放寬按揭保險可以令更多有供款能力但首期不足的用家更容易入市，改善居住環境，同時亦可以更進一步完善置業階梯。集團旗下數個新盤仍在準備中，希望稍後疫情緩和後能盡快推售。

而麗新發展（0488）高級副總裁潘銳民則表示，預算案新措施對現時樓價沒有太大影響及刺激作用，認為未來樓價主要受疫情和利息走勢影響比較大。他料，上半年一手市場會較淡靜但樓價會平穩，下半年會走勢會較好一點，料樓價有輕微上升，又認為放寬按保對市場有正面幫助。