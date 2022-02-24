樓價創23個月最大跌幅　業界料多跌兩個月　整季下瀉4%

疫情肆虐，樓價跌幅顯著並持續擴大。差估署最新公布，1月份私樓售價指數388.9點，按月再跌1.14%，已連跌四個月，亦較去年9月份的歷史高位累跌2.31%，創近十一個月新低。有代理業界估計，樓價仍會多跌兩個月，至疫情受控才好轉。

1月份樓價指數跌幅顯著擴大至逾1%，為自2020年3月起計，二十三個月以來的最大單月跌幅，利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，跌勢主要反映12月中旬至1月上旬期間，當時Omicron變種病毒在港出現且愈趨嚴峻，至1月上旬在社區爆發，港府再度收緊限聚措施，打沉交投量價。

估2月樓價跌勢擴大至1.5%

1月下旬至2月上旬，疫情更急轉直下，確診宗數幾何級數式上升，多了心怯的業主加大減價幅度賣樓，故他預料，下次公布的2月份樓價指數將進一步下挫，跌幅有機會再擴大至1.5%。綜觀目前最新情況，疫情未見受控，料3月樓價指數恐續跌逾1%，即預期整個第一季樓價有機會累積下瀉達4%。

不過，陳海潮亦指，全年樓價走勢無需太過悲觀，鑑於中央已出手支援香港全力抗疫，希望疫情在第二季起可逐步轉緩，再配合昨日《財政預算案》進一步放寬按保樓價上限至1,200萬元的物業，相信當疫情受控後，積聚的購買力將大舉釋放，帶動樓市量價出現報復式反彈，初步估計全年樓價最終仍有機會看升5%至8%。