驗樓｜GRAND MONTARA三房獲85分　僅膠紙漬、刮痕小瑕疵

會德豐地產旗下的日出康城GRAND MONTARA，近月陸續開始收樓，記者與資深驗樓師詹濟南的徒弟陳智康（康Sir）前往驗收一個面積約760平方呎的三房單位，除廳區地板有少許瑕疵外，單位整體質素不俗，獲得85分高分，「扣分少已經係讚！」

玻璃佈滿膠紙漬 可用白電油抹拭

經康Sir仔細檢查後，發現單位內的玻璃邊緣位置佈滿膠紙漬，誇張程度可以把康sir驗樓專用的白板筆黏在玻璃表面。康sir解釋指，此情況主要是對玻璃表面的保護做得太好。他解釋，發展商大多都會在玻璃表面貼上透明膠膜，以防止玻璃被刮花，但這些透明膠膜一般容易脫落，估計承辦商索性先在玻璃表面四邊的位置，先貼上膠紙，再貼上透明膠膜，以確保膠膜不會脫落。

由於交樓前未有妥善清潔玻璃的表面，致留下很多膠紙漬，但問題不大。康sir指，玻璃邊緣膠紙漬相當頑固，建議業主可向發現商反映，要求其處理相關問題。假若不獲受理，業主可自行用白電油抹拭，但切勿使用刀片處理，以免刮花玻璃面。

入榫地板更換後或易導致脫落

至於廳區，康sir發現木地板有一條明顯的刮痕，他指，新盤地板一板是用入榫的方式安裝。如果只局部更換有問題的地板，便需要𠝹開地板的榫口位以作更換，再用膠水貼回原處，惟數年後有機會整塊甩掉。康sir認為，若然有瑕疵的地板位置「唔當眼」，或日後會放置傢俱或物件遮掩，其實可選擇不作更換。

此外，康sir又發現，廚房假天花內的風槽喉管出現凹陷及修補痕跡，但工人的手工「麻麻哋」，估計是工人安裝時不小心弄穿或造成凹陷，才會用膠紙及錫紙再包裹有問題的地方。「上面𠵱條已經用膠紙包，下面嗰條就用錫紙包，都係咁肉酸！」

至於浴室方面大致良好，未見漏水等問題，只是主人浴室的花灑架有鬆、主人房浴室窗外框防水膠有孔等，均屬小問題。

疫情惡化影響執修 拖慢完工日期

近日不少新盤單位入伙，但執修工程受疫情影響而延誤。康Sir指，現時不少負責執修的工程公司亦提高對執修工人的檢疫要求，包括要求工人每三日進行一次核酸測試，假若執修工人所居住大廈有確診個案，或成密切接觸者，也被逼要放假，種種因素下以至是訂購玻璃等執修所用的物資亦需時，故近期單位執修進度是有落後。

康sir又提醒，若然業主自行檢查單位，最重要是留意有否出現漏水、空心磚、外牆磚空心等情況，一些太微細的崩花或純影響外觀，則無需太過執著。

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