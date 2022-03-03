中環無契地舖2.08億易手　新買家料需Full Pay入市

核心商業區再錄矚目大額舖位成交。由大型銀行承租超過十年的中環德輔道中地舖，新近以約2.08億元易手，較早前叫價低26%。不過物業未有提供樓契，市場人士估計，新買家排除需要「Full Pay」入市。

市場消息透露，上述成交為中環德輔道中141號中保集團大廈地下B號舖，物業屬無契樓，面積約3,805平方呎，以約2.08億元易手，呎價約54,665元。盛滙商舖基金創辦人李根興指，由於上述舖位未有提供樓契，估計很大機會未能在完成交易前向銀行貸款，料新買家需要支付全數樓價、即「Full Pay」入市。

花旗銀行料約滿後不再續租

據代理消息，由於花旗銀行有機會在今年5月份租約期滿後不再續租，業主2月份才把舖位推出放售，初時叫價高達2.8億元，隨後又透過招標形式推售。

至於原業主於1984年12月以3,739萬元買入上址，是次易手帳面賺約1.7億元，期內升值約4.56倍。翻查資料，上述舖位由2010年起由花旗銀行租用，期間多次續租，目前每月租金約66.37萬元，租約期至今年5月份止。以新成交價計算，回報率約2.8厘。

中環區連錄逾億大額舖位成交

事實上，近月中環區錄得不少逾億元的舖位成交，如去年8月份，花旗銀行（香港）以7.1億元，售出開業接近四十年的中環會德豐大廈逾萬呎巨舖，同時「售後租回」舖位，租約期最長達二十五年，相等於四分一個世紀，為近年罕有超長年期的「銀行鐵約」。

此外，由資深投資者黎永滔持有的中環德己立街德和大廈地下1及1A號舖，在去年11月獲鷹君集團（0041）斥資1.83億元買入。舖位面積約1,045平方呎計，成交呎價約17.5萬元。

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