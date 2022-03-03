營業逾十載終離場　翠華棄守荃灣眾安街地舖　目前僅餘12家分店

第五波疫情大爆發，防疫措施將維持至4月中，不少餐飲行業已決定先行止蝕，削減分店或全線暫停營業。其中，由翠華（1314）租用逾十年的荃灣眾安街地舖，上月放棄續租，舖位剛以每月約39.5萬元重新租出，租金下跌近18%。

舖位位於荃灣眾安街25至33號秋雲大廈地下31及33號，面積約2,700平方呎，由翠華餐廳自2010年起一直租用，租約期至今年2月底止，惟翠華決定不再續租。事實上，2020年4月第一波疫情爆發時，上述翠華餐廳亦曾暫停營業。而今年初爆發第五波，分店自農曆新年後再沒有開業。

據了解，翠華租用上述舖位初期月租為30萬元，直至上月結業前，租金約為48萬元，呎租約178元。據知，舖位最新以每月約39.5萬元租出，呎租約146元，新租戶亦為餐飲業，新租金較翠華舊租下跌8.5萬元，跌幅約17.7%。

翠華眾安街分店曾經提供24小時營業服務。

尚餘12間實體店 牛頭角總部去年底關閉

過去兩年疫情期間，翠華已先放棄多間分店，高峰期為2020年一口氣關閉12間，且棄守的集中為油尖旺及銅鑼灣等旅遊消費區的地舖。較矚目為中環威靈頓街、鄰近蘭桂坊的4層高旗艦店，自1998年起租用，高峰期月租230萬元，惟2020年3月已棄守並遷出。

此外，翠華位於港鐵牛頭角站附近、勵業街50號的兩層高前總部，去年12月亦已關閉；另外，香港仔舊大街108號港暉中心低層地舖，去年5月亦結束，該舖面積約4,000平方呎，結業前月租約18.5萬元。

據資料，翠華目前尚餘約12間實體門市（其中赤鱲角店長期裝修中），多位於商場內，街舖只餘下筲箕灣及銅鑼灣各一間。而翠華今年初宣佈，正式推出自家外賣品牌「快翠送」網站，冀吸納不同年齡層之客群，集團正不斷擴展「快翠送」外送服務。