IT男為取置業入場券　斥五球購納米樓　惹女友反對：千祈唔好買！

香港樓價貴絕全球，與港人負擔能力脫軌。不少年輕人不想無了期等待樓價下跌，寧願犧牲居住環境也要先行上車，購入銀碼較細少的納米單位，作為日後樓換樓的「入場券」。一直渴望擁有固定居所的「90後」蔡先生，去年亦決定置業，原打算購入一房單位的他，衝動下購入大角咀新盤一個面積276平方呎的開放式單位，樓價約490萬元，更因此「激嬲」了支持租樓的女友。



低物欲蔡先生 撥四分三收入作儲蓄

從事資訊科技行業的蔡先生，自小有儲蓄習慣，大學畢業後開始為買樓作規劃。「我大部分首期都係儲返嚟。」他透露自投身社會開始，便將自己四分之三的入息撥作儲蓄，其餘四分一為家用及日常消費。四分之一的入息相當有限，但他形成自己「低物欲」、不常去旅行，尚且足夠維持生活。

蔡先生平日會利用「記帳APP」紀錄和管理自己每月的花費開支，包括所有「細」數和「大」數。他指，大多數人會忽略日常生活中的「細」數，如車費、飯錢及零食錢，但涉及金額總和往往比想像中大，清晰紀錄每一筆支出有助他了解自己的消費習慣，平衡開支。

衝動購開放式單位「激嬲」女友

去年疫情期間，港樓樓價升勢稍為放緩，蔡先生亦決定啟動其置業大計，他原打算購買一房單位上車，但礙於資金有限，心水戶型皆售罄，令他陷入兩難。渴望置業的他，從來沒有打算購買開放式單位，故揀樓時曾致電女友徵詢意見，卻遭對方極力反對，「唔好啊！千祈唔好買啊！」蔡先生指，當時受售樓處現場氣氛影響，最終還是「扑鎚」購入了開放式單位，實用面積大約276平方呎，「上咗車再算」，但他指因而「激嬲」了女友。

惹怒女友並非因為買了開放式戶型，而是他與女友的價值觀完全相反，尤其在置業決定上。蔡先生解釋，他是一個「買樓派」，女友則是「租樓派」，女朋友認為每月的供樓開支足夠租住更舒適、寬敞的兩房單位，他卻認為供樓才是屬於自己的資產，與租樓性質完全不同。他坦言若再次選擇，仍然會堅持入市，「𠵱家唔買，幾時先買到呀？」

蔡先生指已厭倦了不斷搬屋的生活，渴望有一個固定居所。（龔嘉盛攝）

待SSD鬆綁即賣樓套現 再換兩房

蔡先透露，自己及家人過去一直租屋住，他已厭倦了不斷搬屋的生活，一直渴望有一個固定的居所，以及有更多私人空間，無需再依靠父母。原來蔡先生從小居於元朗區，他指居住地點位置較偏遠，交通不便，每次出門上班均需花上逾一小時車程，直言「唔想再住嗰度」，故是次上車他決意選擇九龍市中心，為的是節省出行時間。

是次購入的開放式單位樓價約490萬元，採用75%按揭，首期約120餘萬元，月供約1.3餘萬元。蔡先生表明會在額外印花稅（SSD）三年期限「鬆綁」後立即賣樓套現，再部署換入面積較大的兩房單位。他指並不擔心樓價升跌，「跌嘅時候，全部樓都跌，咁我反而可以平啲買到心水盤。」