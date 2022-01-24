堅持投資　社運期間斥950萬購啟德新樓　IT女：我仍然好鍾意香港

近兩年香港政治氣氛低迷，不少港人對香港前景失去信心，選擇移民。不過「80後」吳小姐卻選擇在2019年社會運動期間買樓，斥資近950萬元購入啟德新盤一個兩房單位。「我仍然好鍾意香港呢個地方，雖然唔知道未來境況係點，但呢幾年會留喺度繼續搵錢，所以想先改善自己嘅居住環境。」

告知友人成功置業 獲贈一句「祝你好運」

2019年12月正值社會氣氛最差的時候，吳小姐選擇置業，她形容自己是「膽粗粗」、「 all-in 去買樓嗰刻其實好驚。」不久疫情爆發，她憶道，那時候她將買樓消息告訴準備移民的朋友時，朋友只拋下兩句：「恭喜你」、「祝你好運」，但吳小姐並無後悔作出置業決定。她指，踏入30歲自然會有置業的心願，希望擁有一個屬於自己的空間。

吳小姐：唔識投資，根本買唔倒樓

從事資訊科技行業的吳小姐，並非首次置業，是次在沒有家人的幫助下入市，首期連雜費花上約200萬元，月供約兩萬餘元。「如果唔識投資，我宜家根本買唔倒樓。」她透露，自己剛畢業時工資只有八千元，但每個月都會存錢。當工資到達兩萬元時，她就把一半收入用作投資，剩下多餘錢會買對沖基金。這十多年來，她亦有跟朋友夾份買樓收租。

「喺市況好時，月供股票會係一個好選擇，適合20歲左右嘅年輕人。」吳小姐認為，年輕人應盡早學懂投資，才有機會置業。她指自己運氣較差，短炒或長綫投資的成績一般，反而月供股票賺的錢較多。她又指自己並不是特別節儉，只是較少購買名牌或去旅行，寧願保留資金用在投資。

面對銀紙貶值，吳小姐認為「磚頭」較保值，要先踏出第一步，擁有第一層樓至為重要，她認為，不論二手樓或者舊樓，只有內櫳不太差也是可以考慮投資。

吳小姐直言，「如果唔識投資，我宜家根本買唔倒樓。」（羅君豪攝）

為交通方便 寧犧牲面積「住細啲」

渴望擁有更多私人空間的吳小姐，三十多年來一直與家人同住，未曾租屋。她認為「租完得個吉」，「租樓等於幫業主供永遠唔屬於自己嘅樓」，故寧願與家人同住，加快儲錢置業。

吳小姐透露，自己買樓有三個準則：東九龍區附近、返工方便、鄰近港鐵站。比較各區及同區的樓盤和價格後，吳小姐終選擇啟德嘉峯匯，認為性價比較高、具發展及升值潛力，並在近日收樓，但她不太滿意單位的面積（約460平方呎），她指，同等價錢有其他二手大單位可以選擇，但為滿足其三大準則，唯有犧牲面積，「無計，係Give and Take 。」

已作最壞打算 日後賣樓平手離場

對於啟德區樓價已累積上升不少，吳小姐預計，（日後轉售）最壞的情況可能是平手離場，但料樓價不會跌太多。「樓價咁高，再唔買就無機會 。」「自住嚟講，我可以接受10％至20%嘅跌幅。 」她表示不擔心樓價升跌，又認爲即使不少港人選擇移民，香港的發展始終會吸引其他人來港工作和買樓，對樓價影響不大。

至於她本人短期未有移民的打算，「我仍然好鍾意香港呢個地方，雖然唔知道未來境況係點，但呢幾年會留喺度繼續搵錢，所以想先改善自己嘅居住環境。」